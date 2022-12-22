13歲少女染疫亡！爆3症狀確診新冠住進兒童ICU　治療51天仍過世

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增41例新冠死亡個案，其中最年輕為13歲青少女，本身有多重慢性疾病，沒接種疫苗，10月底發病，送醫檢查確診新冠，且有呼吸窘迫、右側肺炎，住進兒童專責ICU插管使用呼吸器，解除隔離後繼續收治住院，經過51天治療仍病況惡化死亡。青少年新冠重症死亡已經有7起。

指揮中心公布今日新增19,798例本土個案，比上周同日增加23.6%；另增93例境外移入，確診個案中新增41例死亡。

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指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為23例男性、18例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月21日至12月19日，死亡日期介於6月25日至12月19日。

今日死亡個案當中最年輕為僅13歲的青少女，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本身有多重慢性疾病，沒接種疫苗，10月26日發燒咳嗽嘔吐，28日到急診，檢查新冠確診、右側肺炎、呼吸窘迫，收住兒童專責ICU插管使用呼吸器，並給予瑞德西韋，11月18日雖然符合解隔離條件，但因為無法脫離呼吸器，轉到兒童一般ICU，繼續住院到12月18日不幸因病況惡化過世，死因為肺炎併心肺衰竭及新冠病毒感染。

根據指揮中心統計，青少年新冠重症累積28例，死亡7例；重症中分別是13起肺炎、8例MIS-C、6例共病、1例心肌炎。

▲12/22本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）