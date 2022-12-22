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Netflix明年初正式開抓「寄生帳號」！　擬祭2招向「非同住者」收費

▲▼ Netflix,影音串流平台,影音平台。（圖／路透社）

▲Netflix廣告方案出師不利，恐讓Netflix加速打擊「密碼共享」機制，時間最快落在明年初。（圖／路透社）

記者陳依旻／綜合報導

Netflix從11月開始在全球12國率先推出廣告訂閱方案，收費6.99美元，換算台幣約200多元，比原本方案便宜，但有數據顯示，Netflix廣告方案不如預期，恐讓Netflix加速打擊「密碼共享」機制，時間最快落在明年初。

根據《華爾街日報》報導，串流訂閱分析公司 Antenna數據顯示，剛推出廣告訂閱方案一個月的 Netflix似乎出師不利，僅占美國新註冊用戶 9%，這9%中還有 57%是第一次註冊或回鍋Netflix的人，剩下 43%則是「降級」訂閱戶，以整體佔比來講，廣告方案訂戶在Netflix所有訂戶僅佔0.2%。

報導也提到，Netflix發言人認為，這份數據並不盡然準確，因為他們的廣告方案還處於早期階段，從廣告商很想與Netflix合作的感覺來看，他們對廣告訂閱方案很有信心。

不過，有市場人士點出此說法和其他報導的落差之處，相關報導提到， Netflix承諾廣告商可獲得80%收視率，但Netflix若無法兌現，廠商就能收到退款，有部分廠商已拿到退款。

《華爾街日報》也表示，Netflix將祭2招打擊「密碼共享」，第一，非同住者共享帳號必須額外付費；第二，若不支付額外費用，帳號每次都會被要求輸入驗證碼，驗證碼會發送到主帳號管理者，直到願意付費為止。

Netflix廣告訂閱方案慘遭看空，不過，《Fox Business》報導指出，Netflix內部研究員覺得「密碼共享」是2019年以來，影響訂閱數最主要的問題，知情人士點出，該公司最該擔心的是，要如何在「消費者不流失」的情況下解決這些問題，日前疫情來襲，帶來一波新訂閱者，讓審查密碼共享的想法逐漸消失。

直到今年，用戶又開始流失且有越來越多的跡象，該公司才正視要開始實施廣泛打擊「密碼共享」的計劃，知情人士也提到，今年年初，洛杉磯郊外一次公司聚會上，公司首席執行長告訴部分高階主管，「密碼共享」嚴重性被掩蓋，公司真的拖了太久才在處理這個問題。

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