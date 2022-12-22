工人爬床猥褻友人妻　她醒來靠1鐵證反擊！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓工人去年1月間前往朋友家參加聚會，卻趁著朋友的妻子A女喝醉睡著時，偷偷溜進2樓房間，徒手撫摸胸部、下體。A女醒來之後驚覺有異，調閱監視器錄影檔案一看，確認遭到陳男猥褻，氣得一狀將人告上法院，最終對方同意賠償45萬元，被士林地院法官依法判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

▲陳男對喝醉的A女伸出鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關。）

判決書中提到，陳男和A女、A女的丈夫是朋友關係，去年11月19日晚間他前往對方家中喝酒聊天，一直暢談到隔日凌晨3時許，A女因為酒醉先行回到2樓的房間睡覺，大約經過1個小時之後，他偷偷溜進A女房間，對陷入昏睡的A女伸出鹹豬手，徒手撫摸胸部、臀部、下體等部位。

A女睡醒之後發覺身體有異狀，於是立刻調閱家中的監視器錄影檔案來看，這才知道自己遭到好友猥褻，氣得前往警局報案、提告。陳男到案之後，對於上述犯行皆坦承不諱，隨即被檢方依法起訴。

士林地院法官認為，陳男為了一己私慾，竟然出手猥褻因為酒醉而不能抗拒的A女，顯然未能尊重他人的性自主決定權，考量到他犯後態度尚佳、沒有前科，事後同意賠償45萬元並與A女達成和解，應該已知悔悟，沒有再犯之虞，最終依乘機猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康。

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