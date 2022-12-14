國民法官將上路　士院模擬「父嫌2月女太吵猛餵FM2」殺人案

▲國民法官明年1月1日上路，士林地院為讓審、檢、辯三方熟稔新制，從13日起連續3天進行擬真演練。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民法官明年1月1日上路，為使審、檢、辯三方熟稔新制，士林地院在新制上路倒數第19天，從昨（13日）起進行3天擬真演練，此次審理2016年北市陳姓父親不滿2月大女兒哭鬧，將三級毒品FM2摻入奶粉餵食，導致女嬰因「使用FM2引起急性藥物中毒休克」，但陳嫌僅認過失致人於死罪否認有殺人犯行，檢辯雙方為獲國民法官支持，都使出全力爭取認同。

士院表示，為累積經驗，此次模擬法庭依照新制精神，由檢方選案、自行與辯方聯繫、相互開示證據，以擬真方式進行演練，檢方此次挑選的模擬案例，是發生在2016年北市大同區陳姓父親，因2個月大女兒哭鬧不止，為讓她安靜則將含有第三級毒品FM2成分藥物磨碎，摻入奶粉沖泡餵食女兒共4次，女嬰因短期內多次遭餵食FM2而急性藥物中毒，陷入昏迷，經送醫急救仍不治，陳男僅認犯過失致人於死罪，否認有殺人犯行。

士林地院說，使民眾藉由參與模擬法庭瞭解新制內容至為重要，本場次國民法官，是從地方政府提供、經初步篩選資格的複選名冊中，隨機抽選出140位候選國民法官，再經審核剔除不符合資格，共寄出128份候選國民法官通知書、調查表、詢問事項問卷，計回收81份，其中48位（近4成）在選任期日到場，經過詢問、檢辯雙方行使拒卻權的選任程序，選出6位國民法官及4位備位國民法官。

▲士林地院為讓審、檢、辯3方熟稔國民法官新制，在新制上路前安排最後一場模擬法庭 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經分析，在6位國民法官中，有3位女性、3位男性；年齡方面，有2位是31歲至40歲、2位是41歲至50歲、1位是51歲至60歲，另1位超過70歲；在職業部分，有會計、金融業襄理、資深管理師、機電員、製造銷售業總經理、金融研究員副理；在學歷方面，有1位專科畢業、4位大學畢業、1位碩士畢業。

至於4位備位國民法官部分，女性及男性各2位；年齡層有2位是31歲至40歲，1位是41歲至50歲，1位是51歲至60歲；職業包括地政士、統計調查員、退休人士、視覺設計人員；在學歷部分，有1位是專科畢業，3位為大學畢業。

在選任程序中，部分候選國民法官前往接受個別分組詢問時，彭院長及同仁也把握難得機會，與在選任會場等候之民眾進行互動，說明我國推動人民參與審判制度所對應的司法問題意識、制度內涵、因對話契機帶來之效益等，以深入淺出的用語，讓民眾對我國司法新制留下深刻印象。

此次模擬法庭對外提供旁聽，由刑事第五庭蔡明宏法官擔任審判長，陳銘壎法官為受命法官，李昭然法官為陪席法官，於13日上午進行國民法官選任程序，13日下午、14日進行審理程序，以交互詰問等方式調查證據、進行事實、法律及科刑辯論，15日上午將評議，預計中午12時30分宣判。