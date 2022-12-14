　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國民法官將上路　士院模擬「父嫌2月女太吵猛餵FM2」殺人案

▲▼ 士林地院 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲國民法官明年1月1日上路，士林地院為讓審、檢、辯三方熟稔新制，從13日起連續3天進行擬真演練。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民法官明年1月1日上路，為使審、檢、辯三方熟稔新制，士林地院在新制上路倒數第19天，從昨（13日）起進行3天擬真演練，此次審理2016年北市陳姓父親不滿2月大女兒哭鬧，將三級毒品FM2摻入奶粉餵食，導致女嬰因「使用FM2引起急性藥物中毒休克」，但陳嫌僅認過失致人於死罪否認有殺人犯行，檢辯雙方為獲國民法官支持，都使出全力爭取認同。

士院表示，為累積經驗，此次模擬法庭依照新制精神，由檢方選案、自行與辯方聯繫、相互開示證據，以擬真方式進行演練，檢方此次挑選的模擬案例，是發生在2016年北市大同區陳姓父親，因2個月大女兒哭鬧不止，為讓她安靜則將含有第三級毒品FM2成分藥物磨碎，摻入奶粉沖泡餵食女兒共4次，女嬰因短期內多次遭餵食FM2而急性藥物中毒，陷入昏迷，經送醫急救仍不治，陳男僅認犯過失致人於死罪，否認有殺人犯行。

士林地院說，使民眾藉由參與模擬法庭瞭解新制內容至為重要，本場次國民法官，是從地方政府提供、經初步篩選資格的複選名冊中，隨機抽選出140位候選國民法官，再經審核剔除不符合資格，共寄出128份候選國民法官通知書、調查表、詢問事項問卷，計回收81份，其中48位（近4成）在選任期日到場，經過詢問、檢辯雙方行使拒卻權的選任程序，選出6位國民法官及4位備位國民法官。

▲▼ 士林地院 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地院為讓審、檢、辯3方熟稔國民法官新制，在新制上路前安排最後一場模擬法庭 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經分析，在6位國民法官中，有3位女性、3位男性；年齡方面，有2位是31歲至40歲、2位是41歲至50歲、1位是51歲至60歲，另1位超過70歲；在職業部分，有會計、金融業襄理、資深管理師、機電員、製造銷售業總經理、金融研究員副理；在學歷方面，有1位專科畢業、4位大學畢業、1位碩士畢業。

至於4位備位國民法官部分，女性及男性各2位；年齡層有2位是31歲至40歲，1位是41歲至50歲，1位是51歲至60歲；職業包括地政士、統計調查員、退休人士、視覺設計人員；在學歷部分，有1位是專科畢業，3位為大學畢業。

在選任程序中，部分候選國民法官前往接受個別分組詢問時，彭院長及同仁也把握難得機會，與在選任會場等候之民眾進行互動，說明我國推動人民參與審判制度所對應的司法問題意識、制度內涵、因對話契機帶來之效益等，以深入淺出的用語，讓民眾對我國司法新制留下深刻印象。

此次模擬法庭對外提供旁聽，由刑事第五庭蔡明宏法官擔任審判長，陳銘壎法官為受命法官，李昭然法官為陪席法官，於13日上午進行國民法官選任程序，13日下午、14日進行審理程序，以交互詰問等方式調查證據、進行事實、法律及科刑辯論，15日上午將評議，預計中午12時30分宣判。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
國泰蔡家成大股東！　全家：下午重訊公告
歐洲議會驚爆史上最大弊案！　女副議長被捕
抗癌天使25歲病逝　捐出1器官救2生命
彭啟明不滿！　怒問鄭明典：改標準能溝通嗎
幕後／綠營正式「黨政分離」　政院新布局曝光！他有望接內政部長
梅西足球生涯兩大遺憾！　有1個快實現
倒數幾小時對陣摩洛哥！　法國2主力球員「掛病號」訓練都去不了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園平鎮棒球室內練習場狂漏水　「簡直像瀑布」選手恐受傷

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費！意外揪出擄前妻凌虐

砂石車疏於保養「傳動軸斷裂掉國道」害14車遭殃　恐賠50萬

2機車「X交會」相撞！騎士痛苦倒地不起　3歲女童慘壓車底

快訊／國3南下61.3k事故！大貨車擦撞2轎車　車流紫爆回堵約8k

大叔騎車偷土地公「還載祂逛大街」　驚動芭樂市場...警8hrs尋回　

國民法官將上路　士院模擬「父嫌2月女太吵猛餵FM2」殺人案

網傳「民眾騎機車載熊屍三貼」影片引眾怒　檢警掌握涉案人身分

快訊／高雄紅茶店傳爆炸聲！2樓竄黑煙　店員嚇傻急逃

病患回診驚聞「醫師遭收押」　三總牙醫違法兼差遭起訴又慘賠11萬

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

桃園平鎮棒球室內練習場狂漏水　「簡直像瀑布」選手恐受傷

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費！意外揪出擄前妻凌虐

砂石車疏於保養「傳動軸斷裂掉國道」害14車遭殃　恐賠50萬

2機車「X交會」相撞！騎士痛苦倒地不起　3歲女童慘壓車底

快訊／國3南下61.3k事故！大貨車擦撞2轎車　車流紫爆回堵約8k

大叔騎車偷土地公「還載祂逛大街」　驚動芭樂市場...警8hrs尋回　

國民法官將上路　士院模擬「父嫌2月女太吵猛餵FM2」殺人案

網傳「民眾騎機車載熊屍三貼」影片引眾怒　檢警掌握涉案人身分

快訊／高雄紅茶店傳爆炸聲！2樓竄黑煙　店員嚇傻急逃

病患回診驚聞「醫師遭收押」　三總牙醫違法兼差遭起訴又慘賠11萬

桃園平鎮棒球室內練習場狂漏水　「簡直像瀑布」選手恐受傷

大聯盟完成場勘　新竹球場可望安排經典賽

台股上漲216點收最高14739！　台積電漲9元站上480元

《財閥家》孫媳朴智賢曾胖到80kg！　摔角冠軍舊照瘋傳⋯網驚呆了

《想見你》黃雨萱預告最後一幕OMG！「奮不顧身來你身邊」新畫面激甜

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費！意外揪出擄前妻凌虐

無LOGO包款正夯！TB水桶包奢華又休閒、CELINE CLASSIC地位屹立不搖

國泰蔡家成大股東！　全家：下午重訊公告

貿協籌組疫後首發扣件拓銷團　領我國業者拓展歐洲市場

背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」　網掀2極看法

社會熱門新聞

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

彰化5連霸議員林茂明涉買票　遭收押禁見

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

警破門尷尬了！男全裸躺床長髮女忙穿褲　

人妻喊「喜歡被玩」揪同事多P　綠帽夫崩潰

台灣女直播主涉「柬埔寨詐騙」　逃出受害女控她害死3人

《女力》男星痛毆女友　互告都起訴

騙人當豬仔轉賣100萬「撞警車拒捕」警開槍逮8匪

87歲阿嬤被虎頭蜂螫死　國賠一、二審敗最高院發回更審

台南麻豆分局爆縱放人犯！5人交保

國道6號14車連續爆胎！困路肩等救援

更多熱門

相關新聞

吳景欽／國民法官制度的犯罪前科

吳景欽／國民法官制度的犯罪前科

2023年1月1日，國民法官正式上路。為避免審判者未審先判，必是相當重要的課題，但在現行制度，可能在審判前階段，就被提出的被告犯罪前科紀錄，在國民法官審理下，到底會產生如何之變化？

宮廟前擲骰子賭博！警聽吆喝聲逮人

宮廟前擲骰子賭博！警聽吆喝聲逮人

邀企業勞工加入國民法官　彰化地院受認同

邀企業勞工加入國民法官　彰化地院受認同

20歲男載麻吉夜遊北投　自撞釀1死1傷慘了

20歲男載麻吉夜遊北投　自撞釀1死1傷慘了

李永然、劉和鑫／《國民法官法》被告注意哪些

李永然、劉和鑫／《國民法官法》被告注意哪些

關鍵字：

國民法官FM2士林地院模擬法庭成年人故意對兒童犯傷害致人於死

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面