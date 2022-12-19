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社會 社會焦點 保障人權

士院熱鬧辦「鬥陣繞法院」　味全龍球員穿法袍體驗國民法官

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲國民法官13天後上路，士院19日辦「逗陣繞法院」活動，邀請中華職棒大聯盟楊清瓏秘書長、味全龍丁仲緯領隊、多位球員及士東國小師長學生們參與。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

國民法官倒數13天上路，士林地院19日舉辦「鬥陣繞法院」活動，邀請中華職棒大聯盟楊清瓏秘書長、味全龍丁仲緯領隊、4名球員及士東國小師生們，以趣味過程，推廣國民法官制度及廉政宣導，現場相當熱鬧，球員們褪下球衣換上藍色法袍頗有幾分專業度，也讓士院院長彭幸鳴笑著說「法庭訴訟就像一場球賽」好的比賽規則和好的法律一樣不可或缺。

士林法院彭幸鳴院長於致詞時表示，遠親不如近鄰，士院成立將近40年，算是青壯之年；士東國小成立超過80年，培育出無數的人才，味全龍棒球隊則是這2、3年讓天母棒球場成為天母新亮點，特別邀請味全龍丁仲緯領隊、球員郭天信、劉基鴻、曹祐齊、趙璟榮，士東國小張正霖校長及師長學生們，總計80餘人參與活動，發揮對社會的影響力，推展司法革新理念，盡到社會責任。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲（左）味全龍球員劉基鴻與（右）士院院長彭幸鳴及士東國小學生代表，進行趣味投球。（圖／記者黃宥寧攝）

彭院長更舉例「法庭訴訟就像一場球賽」，好的比賽規則和好的法律一樣，不可或缺，但更重要的，還需要有裁判公平公正的執法，才能得到一場好的比賽，贏的人光彩，輸的人也服氣，最重要的是，公平的比賽，讓大家願意好好練球，下次拿出自己的真本事再比一場；就像企業有誠信，才能延續百年基業，司法有公信力，大家才能安居樂業。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲球員穿上藍色法袍站在法檯體驗國民法官 。（圖／民眾提供）

活動也安排「趣味開球」，由彭院長投出國民法官好球，味全龍隊劉基鴻擔任接球捕手，傳遞國民法官攏來相挺的意象，更讓球員穿上藍色法袍體驗法庭，士東國小同學則經電腦隨機抽選，選出國民法官，一起坐上法檯，由行政庭長陳明偉擔任審判長，進行簡短趣味的開庭場景，透過實地體驗的方式，共同支持司法改革新制度，一起守護司法信譽，在熱烈參與之中圓滿完成活動。

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