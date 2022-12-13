宮廟前擲骰子賭博！警聽吆喝聲逮人　1原因保住萬元賭資

▲新北市汐止區陳男與倪男在宮廟旁輪流擲骰比大小，贏家可拿300元，當場遭警查獲。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

真的悲劇了！新北市汐止區陳姓男子與倪姓男子，在宮廟旁廣場拿出瓷碗跟骰子輪流擲骰比大小，贏家可向輸家拿300元，豈料，警方早已被擲骰子呼么喝六聲給吸引並在一旁埋伏，見2人仍玩得忘我，當場上前逮捕，並扣賭資1萬1000元，2男也被依法起訴。士林地院審結，依賭博罪各處罰金1000元，瓷碗、骰子4顆均沒收。

判決指出，今年2月6日，59歲陳男與64歲倪男在福正宮廣場，拿出瓷碗及骰子作為賭具，2人開始輪流擲骰子、比大小，持續擲到其中2顆點數相同，以另外2顆骰子大小總和決定輸贏，贏家可向輸家索取300元，2人玩到不亦樂乎時，警方伺機上前逮捕，並扣得瓷碗1個、骰子4顆、賭資1萬1000元。

陳男偵查時矢口否認有拿錢賭博，但倪男坦承有拿錢出來，並供出陳也有拿出幾百元，有押1、200元；許姓證人也表示，當天見2人原本在賭喝酒，後來就開始在賭100、200元，當下雖有提醒他們不要再賭，但2人仍不聽勸。

法院審理時，陳男指出被扣案6100元不是打算用來賭博的，錢是放在口袋內，是警方拿出來；至於倪男則表示被扣得4900元，是要拿來付酒錢。

法官根據警方秘錄器聽見有擲骰在瓷碗聲響、及證物等，認2人在公眾得出入場所賭博財物罪，依賭博罪各處罰金1000元，至於賭資11000元因無其他積極證據證明是犯罪所用或預備供犯罪所用，諭知不予沒收。