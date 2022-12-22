【廣編】龜甲萬家庭號珍釀醬油　10大不添加新裝登場

【廣編特輯】

圖、文／龜甲萬提供

近年來全球消費者不再僅是追求吃得美味，而是越來越在意吃下肚的是否安心、健康，2016年歐洲吹起「Clean Label」潔淨標示風潮，其中四大內涵為：減少食物添加物，甚至到無添加、配方簡單、加工製程簡單、資訊透明。在台灣消費者可辨認台灣優良食品認證協會TQF有「TQF Clean」標章的商品，身為國內醬品業界領導品牌，除了傳遞美味，更將消費者的健康視為己任，龜甲萬是全台第一個通過TQF Clean驗證的醬油品牌，更推出簡單配方版本的家庭號產品－珍釀醬油，此認證不僅需符合少添加或無添加條件，更需具備食品安全與品質認證，是具有雙重認證的優良食品。

龜甲萬珍釀醬油原物料簡單，是以非基因改造大豆、小麥、鹽、糖製成的醍醐味，且無添加調味劑、甜味劑、焦糖色素、防腐劑等食品添加物，龜甲萬珍釀醬油希望以「簡單配方」產品為消費者健康把關，兼顧安全、品質與美味。

擁有300多年釀造智慧的龜甲萬，在台灣早已透過「醍醐味」在每位消費者的心中飄香。龜甲萬珍釀醬油榮獲TQF Clean驗證，在雙重品質認證下可安心吃，口味調配則以台灣人喜愛的偏甜醬油，入口即可感受到甘口美味帶來的安心幸福滋味，風味甘美，鮮甜不死鹹，適用於各式家庭料理。

新裝上市的龜甲萬珍釀醬油以簡約質感的包裝搭配原物料的小插畫，呈現不同的飲食風格感受，1600mL容量更可滿足大小家庭日常料理上的需求，即日起可至全台家樂福、愛買搶購。