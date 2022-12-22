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溫哥華大雪癱瘓機場　華航長榮班機受影響！中港台暫時停飛

▲▼ 加拿大溫哥華大雪影響交通。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 溫哥華本周一場大雪，各地區積雪約15至30公分，城市陸海空交通被風雪癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者程愛芬溫哥華21日專電

一場大雪，癱瘓了溫哥華海陸空交通。溫哥華機場宣布21日至23日國際航班暫停進入，包括華航和長榮等共30多個國際航班受影響。正值聖誕假期，許多家庭的團聚和出遊計畫泡湯了。

受大雪影響，溫哥華國際機場呈現「飛機堵、旅客堵、行李堵」的窘境，飛機堵在停機坪和跑道上，旅客睡在大廳，行李區更塞滿了大小箱子。更有航空公司趁機發「災難財」。溫哥華和多倫多兩大城市的經濟艙機票一票難求，要加價才能幸運買到機票。

溫哥華機場自19日晚間起，許多航班就受到大雪的影響遭延遲或取消。機場局發出了緊急通知：「從12月21日上午7時至12月23日上午5時暫停國際航班。」

受影響的包括全日空、中國航空、法航、印航、紐航、英航、國泰、中華航空、歐翼航空、長榮航空、海南航空、日本航空、大韓航空、菲律賓航空、澳洲航空、新加坡航空、土耳其航空等17家航空公司、30多個國際航班。

其中，中港台班機被「暫時停飛」的公告瞬間成了當地華人圈熱議話題。21日早上原訂要起飛的四川航空有旅客按耐不住，一度和機場地勤人員吵了起來。

▲▼ 加拿大溫哥華大雪影響交通。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 溫哥華國際機場12月21日上午起暫停國際航班入境。（圖／達志影像／美聯社）

住在溫哥華的林太太對中央社說：「我先生本來這個星期要從台北飛溫哥華來陪我和兒子過聖誕，公司太忙走不開，他早前改機票到1月中旬才來陪我們過新年，幸虧避開了這次的機場亂象。」

溫哥華凱麗旅行社負責人簡秀碧這兩天電話忙個不停，客戶們頻頻追問航班情況。

她對中央社說：「現在暫時沒有華航和長榮的飛機能進入加拿大，也就代表不可能有飛往台北的航班了。航空公司無法告訴原定機票的客人該怎麼辦？何時能再出發？因為飛往台北的客機都是班班客滿的，這代表需要加開班機才能消化旅客量，但現在機場管理局是不可能接受更多航班啟航。除了等待，沒有任何辦法。」

不僅是國際航線，加拿大境內航班也大受影響，有旅客週一晚間原本預定從溫哥華飛往多倫多，沒想到坐上飛機後就在停機坪度過了漫長的一夜，經過12小時的馬拉松等待，最後確知飛機不能起飛而才走下飛機。

搭乘該航班的乘客馬龍 （Corey Malone）很沮喪地說：「我很久沒有見到媽媽了，沒想到聖誕節可能都無法與她吃飯了。」

聖誕旺季原本就一票難求，如今航空公司更趁大雪大發「災難財」。溫哥華和多倫多兩大城市的經濟艙機票，最快要12月25日才有機位，而且原本單程500加元（約新台幣1萬1200元）的機票，一舉漲至1600加元（約新台幣3萬6000元）。

疫情後現報復性旅遊，溫哥華機場預料今年聖誕新年假期將達運量的高峰，估計12月19日至1月1日間，會有多達90.3萬人次離境及抵達。

今年入冬以來，不常下雪的溫哥華卻已經出現兩次大雪。12月19日一晚的飄雪令溫哥華積雪達20公分， 接下來幾天都還是處於低溫嚴寒的天氣，預料還有更多大風雪來到。

值得一提的是，11月29日的那場大雪發生在下午交通高峰時段，有溫哥華民眾下午4時離開辦公室，原本1小時可到家的路程，竟因為高速公路大堵塞，最終耗時12個小時才回到家。（編輯：高照芬）

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