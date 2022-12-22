　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基美國會演說「永不投降」　籲加強對俄制裁！全場掌聲不斷

▲▼ 澤倫斯基在美國國會眾議院發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 澤倫斯基在美國國會眾議院發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭剛滿300天，烏克蘭總統澤倫斯基應拜登邀請出訪美國，當地21日稍早與拜登會談，晚間發表國會演說。他受到眾人起立鼓掌歡迎，以一句「烏克蘭充滿活力」開場，強調烏克蘭歷經種種困難但永不投降，感謝各界伸出援手，呼籲美國進一步加強對俄制裁，同時也向全世界喊話，不能對戰爭袖手旁觀。

根據CNN，澤倫斯基21日晚間在美國副總統賀錦麗、裴洛西等人鼓掌歡迎之中走進眾議院，發表演說表示，「儘管有種種困難與厄運，烏克蘭沒有淪陷，烏克蘭生機勃勃」，並感謝美國及「所有珍視自由與正義的人」為幫助烏克蘭付出的努力。

但他也強調，這場戰爭不能再拖延，也不能被忽視，「從美國到中國，從歐洲到拉丁美洲，從每個國家到澳洲，這個世界如此緊密相連、互相依賴，以至於當這樣的戰爭持續進行，不能有人置身事外、感到安全。」

他提到美國和烏克蘭擁有共同的價值觀，在這場戰爭中是盟友，「我知道明年會是個轉折，屆時烏克蘭的勇氣和美國的決心必須保障我們共同的自由未來。」

他指控，俄羅斯動用一切手段，不分日夜攻擊巴赫穆特（Bakhmut）等城市，而烏克蘭堅守陣地，永不投降，但美國與盟友的支持對於烏克蘭戰勝至關重要，「我們有火砲，是的，謝謝。但夠了嗎？說真的並不是」，呼籲美國持續幫助烏克蘭實現目標。

他也敦促美國國會，加強對俄羅斯制裁，並提到拜登支持他的10點和平計畫，而他認為每名議員都能協助實現，「你們可以加強制裁，讓俄國感受到他們的侵略行為多麼具有破壞力。這是你們的權力，幫助我們將那些挑起這場無端戰爭的人繩之以以法。讓我們開始吧，讓恐怖分子為侵略行為負責，賠償這場戰爭造成的所有損失。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

ET快訊
浩角翔起外景「1舉動惹火店家」！　被5平頭男帶走
快訊／罕見！30架次共機擾台　航跡如「包圍」台灣外海空域
快訊／警撞殘25歲女「智力成幼兒」！　國賠555萬
快訊／板橋塞爆成大型停車場！　民眾崩潰
快訊／即將上任卻猝死！　這地方要再重選1次
快訊／黃偉哲小內閣名單出爐！　陳凱凌涉貪去職
快訊／美光大裁員近5000人！　停發獎金
2房含車位超低價！300組客人急搶　屋主再減價賣了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基獲美國18億鎂軍援！拜登強調「高度團結」：普丁戰略失敗

援烏就是投資！澤倫斯基赴美國會演說　5大「關鍵發言」一次看

澤倫斯基美國會演說「永不投降」　籲加強對俄制裁！全場掌聲不斷

拜登、澤倫斯基會談近2小時　「美烏已成夥伴」2023續挺烏克蘭

Nike等美企財報亮眼　美股收高526點、台積電ADR漲逾2%

澤倫斯基訪美　普丁：俄烏戰爭不可避免、不能怪罪俄國

澤倫斯基訪美獲大禮　美將提供烏克蘭愛國者防空系統

澤倫斯基將對美國國會演說　裴洛西將他比作邱吉爾

澤倫斯基抵美訪問　將與拜登會談、對美國會演說

FBI抵巴哈馬　FTX創辦人願意引渡回美國

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

澤倫斯基獲美國18億鎂軍援！拜登強調「高度團結」：普丁戰略失敗

援烏就是投資！澤倫斯基赴美國會演說　5大「關鍵發言」一次看

澤倫斯基美國會演說「永不投降」　籲加強對俄制裁！全場掌聲不斷

拜登、澤倫斯基會談近2小時　「美烏已成夥伴」2023續挺烏克蘭

Nike等美企財報亮眼　美股收高526點、台積電ADR漲逾2%

澤倫斯基訪美　普丁：俄烏戰爭不可避免、不能怪罪俄國

澤倫斯基訪美獲大禮　美將提供烏克蘭愛國者防空系統

澤倫斯基將對美國國會演說　裴洛西將他比作邱吉爾

澤倫斯基抵美訪問　將與拜登會談、對美國會演說

FBI抵巴哈馬　FTX創辦人願意引渡回美國

單車男搭火車不買票「揮拳硬闖」　2站務員被打…眼鏡碎掉全身傷

兒子剛滿月！　張齡予手術爆哭「怕醒不來」：想為孩子堅強活下去

澤倫斯基獲美國18億鎂軍援！拜登強調「高度團結」：普丁戰略失敗

劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極

《轉生就是劍》宣布第二季製作確定！超可愛貓貓女兒、秋番不容錯過動畫

卡蛋交鋒！柯文哲稱自己「大笑三聲」　花敬群大笑五聲：勇敢面對吧

男星涉「酒駕撞牆」被判即刻入獄！　出庭認2罪…獄中過冬至

好市多衛生紙特價「3串折扣90元」官網限定！會員讚：已下單

世界盃熱潮！北市寒假冬令營開放報名　「活力足球營」大熱門

12／31前抽整桌免費！本格和牛燒肉插旗台南　加碼39元部隊鍋

駕駛車內點菸引爆炸！ 開一半車頂被炸飛高空

國際熱門新聞

校長摸進女宿想壞壞　被女學生打到求饒

影片曝　她被1.5公里拔河繩索掀翻爆頭亡

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

正妹遭下藥七孔流血　沒被撿屍卻淪喪屍

超級電腦預測　地球2100年面臨大滅絕

FBI抵巴哈馬　FTX創辦人願意引渡回美國

澤倫斯基訪美獲大禮　美將提供烏克蘭愛國者防空系統

辣妹在卡達露奶狂搖　意外結果曝光

澤倫斯基訪美　普丁：俄烏戰爭不可避免、不能怪罪俄國

Nike等美企財報亮眼　美股收高526點

拜登、澤倫斯基會談近2小時　「美烏已成夥伴」2023續挺烏克蘭

澤倫斯基飛往華府會拜登　克宮稱看不到和談機會

男直腸塞20cm長物　醫取出一戰未爆彈嚇壞

龍婆預言「2023五災降臨」... 這事最可怕

更多熱門

相關新聞

FBI抵巴哈馬　FTX創辦人願意引渡回美國

FBI抵巴哈馬　FTX創辦人願意引渡回美國

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）因為不當挪用資金等罪名，面臨多項詐欺指控。根據律師今天在巴哈馬法院聽證會上宣讀的書面證詞，班克曼-佛里特已同意引渡回美國。

澤倫斯基飛往華府會拜登　克宮稱看不到和談機會

澤倫斯基飛往華府會拜登　克宮稱看不到和談機會

俄防長提議增兵50萬　普丁稱將持續強化核武戰備

俄防長提議增兵50萬　普丁稱將持續強化核武戰備

美股開盤道瓊「上漲300點」　Nike業績強勁領漲

美股開盤道瓊「上漲300點」　Nike業績強勁領漲

孩子們擔心聖誕老人被俄軍飛彈擊落　烏國防部回應了

孩子們擔心聖誕老人被俄軍飛彈擊落　烏國防部回應了

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄北美要聞澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面