寒夜未歸不尋常！熱心鄰居急報警　老婦倒臥農地斜坡被尋獲

▲員警火速趕赴農地搜尋，終於發現林婦倒臥在農地旁斜坡草地上。（圖／台東縣警察局提供，下同一）

記者王兆麟／台東報導

台東一名7旬林姓老農婦日前上午獨自前往位於台9線旁的自家農地耕作，傍晚時分鄰居見林婦屋內未開燈，擔心發生意外緊急撥打轄區派出所電話報案協尋，大武警察分局多良派出所副所長張博文及警員楊松評接獲通報，立即前往搜尋，所幸在農地斜坡處尋獲林婦。

據了解，林婦目前獨居，每天清晨都會騎機車至台9線旁的農地耕作，當日傍晚鄰居經過其家門見屋內未開燈，喊了幾聲也無人應答，擔心發生意外，立即向轄區派出所報案。

▲員警擔心老婦受寒失温，將警用外套給老婦披上後送醫治療。

警方獲報火速派員趕赴農地展開搜尋，終於發現林婦倒臥在農地旁斜坡草地上，員警擔心林婦虛弱身體無法抵抗寒冷，趕緊脱下自己的警用外套披在其身上保暖，以免失溫；並由大溪消防分隊救護人員將林婦送大武衛生所救治，家屬對警消積極熱心救助，深表感謝。

大武分局呼籲，近日低溫來襲，氣溫驟降；家中若有年長者，應儘量避免獨自外出，並做好保暖措施，適時補充水分，如發現年長者外出務農等工作，遲遲未歸情形，應盡速與當地警、消單位連繫，以提供必要之協助。