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鄰居阿嬤500萬財產要送他！律師給3點方案：可以答應下來

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲鄰居阿嬤打算將500萬財產全部給網友，同時只有附帶一項條件，讓他相當心動。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

一名網友日前碰到難題，年約90歲的鄰居阿嬤開出1項條件，要將500萬遺產贈與，讓他陷入兩難，不曉得是否要答應。對此，律師蘇家宏提出了3種解決方案，勸這名網友「可以答應」。

蘇家宏在臉書上分享，若是答應下來，對於阿嬤而言，都是幫了天大的忙，因為依照法律規定，若是沒有繼承人，身故後的財產將進入國庫。

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而對阿嬤而言，因為沒有繼承人可以託付祭拜的大事，阿嬤的心願就是找到一位真誠且願意執行的人，來完成畢業後的願望，如果沒有人能託付，絕對會感到不安。

對此，蘇家宏也列出了3點解決方式，第一種是請阿嬤立遺囑，讓這筆錢現在還在阿嬤的名下，將網友列為所留遺產的贈給人，並附帶每年祭祀、支付遺贈的條件，這樣不必事先給錢、減少糾紛，等到百年後再按照遺囑執行。

▼蘇家宏提到，網友若擔心發生糾紛，可以透過法律途徑來規劃、解決。（示意圖／記者皮心瑀攝）

▲▼新台幣,錢,台幣,銀行。（示意圖／記者皮心瑀攝）

蘇家宏還說，同樣可以立下一份附有負擔的贈與契約書，500萬先給，並指定網友承擔每年祭拜的義務，如果沒有做到的話，就要把贈與的財產捐給某公益團體。

此外，蘇家宏提到，同樣也可以設計「祭祀信託條約」，阿嬤的500萬先交付給信託，網友每年清明節、忌日祭祀的話，每次可以拿到5萬元，這樣就能確保阿嬤在未來的50年內，都可以得到完整的祭祀。

蘇家宏說，信託的內容可以依照個案來做調整，只要懂得運用法律，不但能完成阿嬤的心願，也可以避免不必要的困擾，讓人與人之間更平安。

而之所以會有這項討論，是因為有名網友日前表示，因為平時會幫忙鄰居阿嬤的生活大小事，某次他陪同到農會時，對方突然告知「要把所有的錢轉到我存摺裡」，條件是每年固定祭拜、掃墓2次，讓他陷入兩難，不曉得該不該答應，也怕會不會發生什麼糾紛，事件也在網路上引起熱議。

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