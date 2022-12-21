高市議長之爭！藍營人選確定「由她出線」　爭取無黨支持拼勝選

▲高雄市議會上演議長之爭，藍綠全力爭取無黨籍議員支持。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選落幕後，高雄市議會議員席次由於「藍綠未過半」，緊接著上演龍頭角力之爭。國民黨高雄市黨部今（21）日正式提名陸淑美代表國民黨角逐下屆議長，宣示將全力爭取無黨籍議員支持，贏得勝選。至於民進黨將派誰出馬迎戰議長寶座，預計近日將有結果。

高雄市議會議長、副議長選舉將於25日舉辦，但藍綠這次席次均未過半，第三勢力成爭取議會龍頭的最大關鍵。國民黨高雄市黨部表示，陸淑美為現任高雄市議會副議長，經黨內多數議員支持，由中央提名小組核定通過，將代表本黨角逐下屆議長，副議長人選將召開黨團會議討論。

▲藍營派出現任副議長陸淑美出馬角逐下屆議長寶座。（圖／高雄市議會提供）

市黨部主委許福明指出，陸淑美同志為本黨現任高雄市副議長，也是議會多屆的資深議員，熟稔議事規則及運作，經黨內多數議員支持，市黨部依規定報送中央提名小組核定，將由陸淑美同志代表本黨角逐下屆議長。

許福明也呼籲所有黨籍議員都能一致支持黨提名人選，並希望陸淑美全力爭取其他無黨籍議員的支持，贏得勝選。另有關副議長提名人選，市黨部將於近期召開黨團會議研商，屆時並進行黨團總召及幹部改選相關事宜。

至於民進黨的人選，仍在前議長康裕成及黨團總召鄭光峰間協調，最終將派誰出馬迎戰，預計近日將有結果。