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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林為洲提案納「假學歷、酒駕不得參選」　嗆蔡適應：要不要先切腹？

▲立委林為洲舉行「選舉材人不再唯賢，選聖與能是最佳解」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林為洲舉行「選舉材人不再唯賢，選聖與能是最佳解」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院將修《選罷法》排黑，國民黨立委林為洲提案，要求除排「黑、金、槍、毒」外，再增加學歷造假或酒駕肇事者，終身不得參選，獲其他16位立委連署，今（21日）送交程序委員會排審。至於立委蔡適應提案要選舉公報刪除學歷欄，林為洲表示，這天才啊！你以前寫學歷騙人，要不要先切腹自殺？

林為洲21日上午10時在立法院舉行「選舉材人不再唯賢　選聖與能是最佳解」記者會，針對他提出有關「排黑」的《選罷法》修正草案進行說明，並於會後送程序委員會排審。

林為洲指出，他的版本除政院所提的四項排黑條款（黑、金、槍、賭）外，另外加上「反假學歷」及「排酒駕」；如果依據《學位授予法》被學論會判定為抄襲或造假，被撤銷學位者，以及酒駕肇事被判決確定者，終身不得參選。

林為洲說，抄論文、假論文被撤銷學位很嚴重，選舉公報中有學歷欄，例如前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦被撤銷論文，但其學歷都寫在選舉公報裡，「他們到底騙選民騙多久」，這嚴重不嚴重？很多人可能因為台大碩士而投他一票；林認為，這是一種騙選票、騙選民的行為。

酒駕肇事方面，林為洲強調零容忍，但若讓酒駕的人參與公職人員選舉、修法、審預算、監督政府或警政單位，能接受嗎？「我也沒辦法容忍」。

「不要打假球啦！」林為洲也呼籲，不要敗選後轉移焦點，說要排黑、排槍，要修《選罷法》，結果行政院版本卻夾帶「中介法」、「反滲透法」跟「國安三法」的條文，政治性濃厚，他表達反對。

另外對於蔡適應提的排黑修法草案中，要選舉公報刪除學歷欄，林為洲說，「這個實在天才啊！自己假學歷，所以將來就乾脆不要寫學歷，那你以前寫學歷騙人，要不要先切腹啊？你騙了幾年啊？」實在沒有是非了，無恥到幾點。

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林為洲學歷論文蔡適應排黑

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