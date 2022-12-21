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一句「你涉及國際販毒」　台中單純女險匯688萬元給假警察

▲▼台中一名婦人接獲假警察的威脅電話「你涉及販毒」，差點匯出688萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一名婦人接獲假警察的威脅電話「你涉及販毒」，差點匯出688萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市65歲謝姓女子日前被一名假警察主動加Line，假警察語帶恐嚇的說，「你的身分證及健保卡遭人冒用，已涉及國際販毒案，最好把存款全領出來讓我們監管」，謝女一聽大驚失色，自認一生生活單純，怎麼會販毒？最後還是乖乖的要將銀行內688萬元匯出，直到真警察出現，並保證真警察不會叫民眾匯錢，謝女當下有如當頭棒喝瞬間清醒，最後關頭保住老本。

▲▼台中一名婦人接獲假警察的威脅電話「你涉及販毒」，差點匯出688萬元。（圖／民眾提供，下同）

謝姓女子到合庫商銀五權分行先是贖回美金5萬元基金，隔天又到銀行解除400萬元定存，加上活期存款138萬元，總計688萬預備要匯款，由於金額太大，行員好奇詢問，謝女回說是「警察」叫她匯的，行員起疑馬上報警。

▲▼台中一名婦人接獲假警察的威脅電話「你涉及販毒」，差點匯出688萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局大墩派出所警員林建豪、杜晉銘獲報後趕抵現場，謝女供稱一名自稱是警察的人自動加她好友，告知她的身分證件及健保卡遭人冒用，已涉及國際販毒案，謝女一聽嚇呆了，打算依「警察」指示，將所有財產要匯到指定帳戶。

員警一聽馬上質疑該警察身分，經檢視雙方對話紀錄，但2人每天對話紀錄都已經刪除，以避免資料外流，謝女還被要求先備妥現金靜候指示，謝被唬得一愣一愣，傻傻地全部照辦，還好匯款前遇到真警察勸阻，最後關頭保住現款。

大墩所長曾一峯呼籲，很多民眾生活單純，周遭朋友也是善良百姓，從未和檢察官或是警察有往來，一下子接到檢警電話，大多會驚慌失去判斷，呼籲民眾一旦被要求匯款、轉帳、監管帳戶，一定是詐騙，務必小心。

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