評論林佳龍「海陸大餐」賄選雙標　王鴻薇被控誹謗不起訴

▲王鴻薇質疑林佳龍梨山海陸大餐遭檢舉賄選案，被控加重誹謗不起訴。（資料照／記者許靖騏攝影）

記者劉昌松／台北報導

北市3選區立委補選候選人王鴻薇在去年台中市立委補選期間，2度在臉書質疑林靜儀的競選主委林佳龍曾在梨山招待民眾吃「海陸大餐」涉賄選，林佳龍不滿該案已由檢察官偵辦查無不法，卻被舊事重提，控告王鴻薇涉嫌加重誹謗，台北地檢署調查後認為，王鴻薇的發文用語多以問句方式進行質疑，縱然尖酸刻薄，但仍屬可受公評之事，21日處分不起訴王鴻薇。

台中市立委第2選區2021年底舉行補選，當時選情呈現林靜儀與顏寬恆對決態勢，林陣營曾在11月間質疑顏寬恆請選民吃「炒米粉」疑涉賄選，王鴻薇12月1日接連在臉書貼文為顏反擊「當年(2018年台中市長選舉)林佳龍自己選舉，在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，然後邊吃邊喊『林佳龍凍蒜』，做到這麼噁心，你們都忘記了？」

王鴻薇直指「他被人檢舉請吃得可是『海陸大餐』，你們檢討別人『炒米粉』試覺得別人吃太差，在嘲笑顏寬恆選舉吃得太寒酸嗎？」林佳龍不滿，2日也上臉書粉專發文批評王鴻薇波髒水，並稱「該案(梨山飯局)地檢署在偵辦調查後，在查無不法事證後已簽結」，王鴻薇3日再發文「海陸大餐不是賄選，炒米粉是賄選嗎？」

▲林佳龍認為梨山餐會已獲檢方偵辦後查無不法，並非賄選。（資料照／記者周宸亘攝）

林佳龍提告後，王鴻薇向檢察官解釋，貼文主要是希望大家應該用相同的標準檢視候選人，不是有兩套標準，且當時中二選舉候選人是林靜儀跟顏寬恆，林佳龍不是候選人，她沒有動機去誹謗告訴人。

北檢調閱台中地檢署當年對梨山餐會案簽結函文，並勘驗王鴻薇發文以及相關Youtube連結影片後認為，王鴻薇發文並非無中生有，用「海陸大餐」及「炒米粉」對照，批判林佳龍對賄選認定有雙重標準，目的應是喚起民眾對公共事務參與，以及發揮公眾監督功能，縱然尖酸刻薄而讓林佳龍不快，也難認是出於惡意，應屬對可受公評之事做適當評論，受言論自由保障，因此處分不起訴。