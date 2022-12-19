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炒作TDR股遭重判　關鍵證人出庭將現轉機…法界：該撥亂反正！

▲▼日前學者專家針對TDR是否為有價證券開研討會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲日前學者專家針對TDR是否為有價證券開研討會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

連一鮑魚前老闆鍾文智涉嫌炒作6檔TDR股票，遭判18年有期徒刑，案件上訴高等法院，日前二審出現關鍵證人輔仁大學學院院長郭土木教授，他當時任職財政部證券管理委員會第二組，負責76年第900號公告，指出並未將TDR包括在核定範圍內，此次鑑定人的證詞，將對二審的裁判出現轉機，法界人士表示，是該「撥亂反正」了。

根據判決書指出，鍾文智在2010年、2011年間，涉嫌炒作6檔TDR股票，經過台北地院長達5年的審理後，2021年依《證交法》重判鍾男18年徒刑，法界人士指出，本應秉持公正的法官，卻單以鑑定人的錯誤鑑定意見，誤用滿是爭議的財政部第900號公告，認為「台灣存託憑證TDR是外國有價證券」，重判鍾男18年徒刑。

鍾文智案件上訴至高等法院，9日上午9時30分，二審法官傳喚鑑定人輔仁大學學院院長郭土木教授，當庭陳述在財政部發布76年第900號公告時，正任職財政部證券管理委員會第二組，而76年第900號公告就是財政部管理委員會第二組負責處理的，郭教授指出主管機關發布此公告時，根本未將TDR包括在核定之範圍內。

法界人士指出，「TDR是否為《證交法》規定範疇？」、「第900號公告是否合用？」至今仍未有定論的情況下，鍾男儼然成了司法、行政權衝突下的代罪羔羊，但事實上，TDR原本是為本國發行人在台發行的新型金融商品，應屬台灣的本國有價證券。對於二審出現郭土木教授關鍵證詞，將對鍾文智炒股案注入轉機，認為高等法院該撥亂反正了。

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