加入CPTPP？　吳釗燮：沒有說很困難

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度，是否有多國不願表態，外交部長吳釗燮21日表示，他沒有說很困難，還是按照進度在走，目前CPTPP集中焦點審查英國，將持續透過雙邊關係進行非正式諮商，盼未來審查到台灣可以加速。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查明年度外交部預算案，吳釗燮與會前被媒體問及，台灣現在申請加入CPTPP進度如何，是否受到中國大陸阻擋很困難？吳說，他沒有說很困難，還是按照進度再走，必須要看CPTPP審查新會員的進度，他們目前都是集中焦點在審查英國，如果英國沒有過，就不會審查新的入會案，在還沒有在審查到台灣之前，還是會透過雙邊關係進行非正式的諮商，希望未來如果審查到台灣，速度能夠加快。

另針對我國政府將在加拿大魁北克省設立「駐蒙特婁辦事處」，吳釗燮表示，希望能夠很快進行，包括人員、財物、找尋房舍都在進行當中，希望能夠很快落實。

媒體亦關注，被視為親中的澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）將出任駐美國大使一事，吳釗燮說，對於其他國家的雙邊關係，沒有任何立場說什麼話。

此外，對於媒體詢問內閣改組狀況，吳釗燮坦言這不是自己的職權範圍；至於有民調顯示蘇內閣不滿意度達52.6％，吳重申這不是他的職權範圍。