吳釗燮：中國恐積極準備攻台　鼓勵瑞士對兩岸更中立

▲吳釗燮接受外媒視訊專訪。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受瑞士媒體《每日廣訊報》（Tages Anzeiger）專訪表示，不排除中國積極準備攻台的可能性，因此，台灣透過發展不對稱戰力、美國出售防禦性武器，以及強化軍事能力，意志堅定地守護台灣民主的生活方式，並鼓勵長期以來採取中立國政策的瑞士，在兩岸關係上能更為中立。

吳釗燮表示，中國近來內政不安，台灣不會見獵心喜，也不如外界臆測可以藉此喘息，而是密切關注是否成為中國企圖以外部危機轉移內部焦點的代罪羔羊，今年共機擾台已近3000架次，遠超過前年的380架次及去年的972架次，加上中國禁止台啤及農漁產品進口的經濟脅迫，以及對台施以網攻、假訊息等複合式攻擊，因此不排除中國積極準備攻台的可能性。

吳釗燮強調，中國國家主席習近平在20大妄稱台灣是中國的內政問題，但從戰略角度來看，台灣居第一島鏈的關鍵位置，是中國向太平洋擴張必經之地；台灣也是全球半導體中心，中國可能希望掌控；更重要的是，中國將台灣的民主、自由、人權視為其集權制度的最大威脅，欲除之而後快，故中國侵台的野心，昭然若揭，面對中國挑釁，台灣以溫和理性、負責任的態度回應，也因此贏得國際支持。

針對被中國列為「台獨頑固分子」，吳釗燮笑稱「我像嗎？」，並表示身為外交部長，必須堅定支持政府維持台海現狀的立場，所謂「現狀」，就是兩岸互不隸屬，此一事實已長達6、70年，至於未來，則由全體台灣人民決定。

吳釗燮表示，台灣對抗強鄰中國，如同聖經故事大衞對抗巨人歌利亞，當前更有烏克蘭抵抗俄羅斯的真實事例，台灣除加入制裁俄羅斯行列及提供烏克蘭人道援助外，也從烏俄戰事中獲得啟發和激勵，只要台灣有策略和決心，透過發展不對稱戰力、美國出售防禦性武器，以及強化軍事能力，意志堅定地守護台灣民主的生活方式，沒有人能奪走台灣的主權和自由。

吳釗燮表示，在深刻了解保家衛國是自我責任的同時，台灣也非常需要國際支持，除了美國信守在《台灣關係法》架構下對台灣的安全承諾，近來G20國家、歐盟等民主夥伴也不斷重申反對片面改變台海現狀，這些都是力挺台灣的具體行動。

吳釗燮也鼓勵長期以來採取中立國政策的瑞士，在兩岸關係上能更為中立，因為畢竟中國是威權政體，而且經常壓迫民主國家；希望瑞士肯定台灣的民主靭性與經濟實力，雙方從因應假訊息及複合式威脅等領域加強合作，也希望有機會能赴瑞士訪問交流，深化互惠互利關係。