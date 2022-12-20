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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深化台加夥伴關係　外交部宣布：將開設駐蒙特婁辦事處

▲加拿大蒙特婁。（圖／加拿大航空提供）

▲加拿大蒙特婁。（資料照／加拿大航空提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部發言人歐江安20日在例行記者會表示，由於台灣與加拿大在經貿、科技、供應鏈、文教及原住民等多領域的交往日益緊密，我國政府經妥善研議後決定，將在加拿大魁北克省的蒙特婁市（Montréal）設立「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，目前刻進行各項籌備工作。

歐江安說明，加拿大是英、法雙語國家，而魁北克省是法語人口主要集中地，人口數約占加拿大總人口近四分之一，蒙特婁市為魁北克省第一大城、加拿大第二大城，為加拿大及北美地區法語重鎮，亦是加拿大著名的科技產業聚落，在電動車及人工智慧等領域極具合作空間，同時也是「國際民航組織」(ICAO)總部所在地。美、日、英、法等多數國家均在蒙特婁市設有據點。

歐江安補充，加拿大政府近期發布全方位的戰略報告，將深化與印太區域夥伴的多元合作關係，並特別指出將提升與台灣的經濟及人民與人民連結，增進加拿大與台灣的科學、技術及創新夥伴關係，我國在蒙特婁新設據點，將有助台加雙方未來進一步的合作與交流。

歐江安表示，「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」未來將與我駐加三處共同努力，為僑胞提供更優質服務，在既有的良好基礎上，持續深化台加互惠互利的多領域合作關係，增進台加人民間的友誼，共同為印太地區的繁榮而努力。

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