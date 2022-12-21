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薛瑞元反擊！酸郭董「聽起來好像是BNT的推銷員」

▲▼薛瑞元接受媒體時事訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲衛福部長薛瑞元赴立法院社福衛環委員會會前受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘接連兩天提出BNT雙價疫苗議題，昨天晚上再發文稱覺得納悶，自己上周才問過北醫邱院長，像他媽媽的年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，目前台灣應該沒有。衛福部長薛瑞元今日受訪被問及此事則反問「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員？」但也補充「會評估有無此需要」。

郭台銘先在19日批評執政黨購買疫苗時並「沒有把人民的生命做為第一優先」；另也控訴台灣目前沒有BNT次世代疫苗可打，讓他母親無法接種。

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指揮中心發言人莊人祥、指揮官王必勝皆提出回應指，BNT單價疫苗成人、兒童還有約100萬劑，雙價疫苗則因為莫德納給予較彈性合約，已經從該處購入，國內目前還有400萬劑，也需要繼續催打。

王必勝昨也強調，指揮中心從沒有排斥購買BNT疫苗，但基於實際需求量、BNT與莫德納兩家產品差異性不大，還有整體疫苗採購策略等，以已經簽約且交貨彈性高的莫德納優先。

郭台銘昨天晚上發文指出，「看到莊人祥說台灣還有很多BNT疫苗？我有點納悶，因為我上週才問過北醫邱院長，他向我說像我媽媽這個年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，但目前台灣應該沒有」。強調追加次世代疫苗，為何要增加換疫苗風險，應該讓高風險族群繼續選擇BNT。

薛瑞元今日出席社福衛環委員會公聽會，會前受訪被問及此事，他回應「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員？」但也補充「我們會評估，有沒有這個需要」。

媒體提問是否覺得郭台銘執著於BNT次世代疫苗，薛瑞元則回應「我不知道郭董的意思是什麼，真意是如何？」。媒體補充郭台銘認為不要增加換疫苗風險，薛瑞元反問「我打四劑高端，是不是可以請高端重啟生產線，讓我打第五劑？」

另針對內閣改組議題，被國民黨團總召點名應下台，薛瑞元再次以「把握當下，好好做事」八字回應。

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