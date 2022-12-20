▲新北召開毛寶貝幸福委員會，寵物兔擬列登記管理植晶片。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處20日召開今年度第二次毛寶貝幸福委員會，邀集各界專家學者及動保團體擔任委員，由農業局副局長諶錫輝主持，共同討論建置寵物兔登記系統及輔導寵物兔管理、訂定動物保護團體評鑑及計分項目之可行性與合理性，並說明民間動物收容所防疫作為，透過公私協力方式，達到保障動物權益與提升動物福祉，共同建構人與動物和諧共處空間。

動保處長楊淑方表示，本項會議以往大都聚焦貓狗等寵物，為迎接明年兔年到來，預計有愈來愈多民眾選擇飼養寵物兔做為陪伴對象，所以動保處與專家學者共同訂定非犬貓寵物基礎飼養指引，讓民眾飼養前對於動物有基本認識。另外，動保處擔心民眾家中愛兔走失而無法協尋，將與愛兔協會等單位合作，率全國之先建置寵物兔登記管理系統，鼓勵民眾帶家中寵物兔施打疫苗，逐步推行寵物兔晶片制度化，並於會議中與專家學者討論寵物兔登記項目，目前預計登記的項目包含飼主姓名、電話、住址、寵物兔性別、出生年月、品種、毛色、晶片號碼等，逐步將寵物兔晶片制度化，以落實飼主責任，維護動物福祉。

楊淑方說，這次會議另一個重大議題，是新北市動保處依新北市動物保護自治條例研擬訂定「新北市動物保護團體評鑑要點」(草案)，經評鑑優良者，新北市動保處得行政委託辦理動物保護、動物救援、動物收容管理、絕育與狂犬病預防注射等業務，為讓評鑑程序完備與順利執行，請委員針對評鑑評分及程序之合理性、可行性進行討論，訂定符合公平公正原則評鑑辦法，選出優良動物保護團體。

為擴大公民參與，民眾若有意願參與動保工作，也可透過加入評鑑優良動物保護團體，共同協力推動新北市動物保護工作，去年開始動保處與臺大獸醫系合作協助新北市民間動物收容處所注射狂犬病疫苗，然因參與學生時間有限，注射隻數約佔收容隻數3分之1，其餘動物須自行僱用獸醫師完成，未來要點通過預計會有更多動保團體，協助層面可再擴大。

今日邀集專家學者包括中華民國保護動物協會理事長李朝全、台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及秘書長何宗勳、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸、台灣動物平權促進會執行長林憶珊、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠、新北市獸醫師公會理事長簡子寧、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、國立台灣大學獸醫專業學院院長張芳嘉、律師事務所律師李承志等人，共同參與會議。

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