　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北召開毛寶貝幸福委員會　寵物兔擬列登記管理植晶片

▲新北召開毛寶貝幸福委員會 寵物兔擬列登記管理植晶片。（圖／新北市動保處提供）

▲新北召開毛寶貝幸福委員會，寵物兔擬列登記管理植晶片。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處20日召開今年度第二次毛寶貝幸福委員會，邀集各界專家學者及動保團體擔任委員，由農業局副局長諶錫輝主持，共同討論建置寵物兔登記系統及輔導寵物兔管理、訂定動物保護團體評鑑及計分項目之可行性與合理性，並說明民間動物收容所防疫作為，透過公私協力方式，達到保障動物權益與提升動物福祉，共同建構人與動物和諧共處空間。

動保處長楊淑方表示，本項會議以往大都聚焦貓狗等寵物，為迎接明年兔年到來，預計有愈來愈多民眾選擇飼養寵物兔做為陪伴對象，所以動保處與專家學者共同訂定非犬貓寵物基礎飼養指引，讓民眾飼養前對於動物有基本認識。另外，動保處擔心民眾家中愛兔走失而無法協尋，將與愛兔協會等單位合作，率全國之先建置寵物兔登記管理系統，鼓勵民眾帶家中寵物兔施打疫苗，逐步推行寵物兔晶片制度化，並於會議中與專家學者討論寵物兔登記項目，目前預計登記的項目包含飼主姓名、電話、住址、寵物兔性別、出生年月、品種、毛色、晶片號碼等，逐步將寵物兔晶片制度化，以落實飼主責任，維護動物福祉。

楊淑方說，這次會議另一個重大議題，是新北市動保處依新北市動物保護自治條例研擬訂定「新北市動物保護團體評鑑要點」(草案)，經評鑑優良者，新北市動保處得行政委託辦理動物保護、動物救援、動物收容管理、絕育與狂犬病預防注射等業務，為讓評鑑程序完備與順利執行，請委員針對評鑑評分及程序之合理性、可行性進行討論，訂定符合公平公正原則評鑑辦法，選出優良動物保護團體。

為擴大公民參與，民眾若有意願參與動保工作，也可透過加入評鑑優良動物保護團體，共同協力推動新北市動物保護工作，去年開始動保處與臺大獸醫系合作協助新北市民間動物收容處所注射狂犬病疫苗，然因參與學生時間有限，注射隻數約佔收容隻數3分之1，其餘動物須自行僱用獸醫師完成，未來要點通過預計會有更多動保團體，協助層面可再擴大。

今日邀集專家學者包括中華民國保護動物協會理事長李朝全、台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治及秘書長何宗勳、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸、台灣動物平權促進會執行長林憶珊、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠、新北市獸醫師公會理事長簡子寧、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、國立台灣大學獸醫專業學院院長張芳嘉、律師事務所律師李承志等人，共同參與會議。

【更多新聞】

►謝國樑公布副手　《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

►石門北19線5.5公里路基塌陷　「全線道吞噬」雙向封閉

►同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」　民眾：毛毛的

►14年前碧砂漁港浮屍案　項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
入伍訓練380小時「菜單曝光」　狂操13項體能
看到梅西會難過？　姆巴佩被爆又想離隊了
網購電鍋竟收到「LV聯名款」！　他申請換貨結果更崩潰
醫示警「這6行為」　害精蟲受傷
郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫邱院長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台北水源三通向前邁進　通盤檢討新北市都委會審議通過

新北召開毛寶貝幸福委員會　寵物兔擬列登記管理植晶片

規模全國最大！新北YouBike2.0突破1000站

大大數位慈善基金會捐100萬　支持新北10家身障小作所

只送不賣線上瘋搶　新北加碼抽「萬金杜鵑2023手帳本」

沙崙智慧能源管理系統BOT招商成功　帶動台灣智慧綠能創新應用

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

風浪太大！金門烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

台東加拿國小動畫創作《二條線》　再獲信誼兒童動畫獎優等佳績

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

男逛賣場被7警包圍氣炸喊告　警：獲報搭訕+持辣椒水才來

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

台北水源三通向前邁進　通盤檢討新北市都委會審議通過

新北召開毛寶貝幸福委員會　寵物兔擬列登記管理植晶片

規模全國最大！新北YouBike2.0突破1000站

大大數位慈善基金會捐100萬　支持新北10家身障小作所

只送不賣線上瘋搶　新北加碼抽「萬金杜鵑2023手帳本」

沙崙智慧能源管理系統BOT招商成功　帶動台灣智慧綠能創新應用

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

風浪太大！金門烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

台東加拿國小動畫創作《二條線》　再獲信誼兒童動畫獎優等佳績

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

黃明志熬夜狂操身體「健檢報告出爐」　紅字數量曝...醫生一看嚇傻

10歲飛毛腿弟馬拉松「衝過頭走失」　竟多跑10公里：難怪覺得跑不完

台南「封鎖線聖誕樹」爆紅！超美成品驚呆一票人　警局回應了

專家傳授「染後持色3秘訣」，謹記先燙後染、染後一周是關鍵

快訊／深夜去烏來觀光！新北男自撞護欄「車頭凹陷」女性友人送醫

明日花綺羅遭爆難搞...黃明志鬆口了！　親揭合作內幕：龜毛是真的

中國設海外警察局　傳韓國政府展開調查

86發增至160發　志願役射擊訓練調整立、跪、臥三姿勢

歲末年終！　一文看尾牙中獎扣繳規定

撿到「瘦髒幼貓」傷重顫抖　收編13天養成圓臉小吃貨

地方熱門新聞

彰化拆郵局蓋影城「國賓不來了」網友：被唬了

沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統BOT案招商成功

彰化超大肉圓685公斤創金氏紀錄

只送不賣　新北加碼抽「萬金杜鵑2023手帳本」

新北召開毛寶貝幸福委員會　寵物兔擬列登記管理

日本群馬縣水上町長阿部賢一拜訪南消

「金山好物集」春節禮盒　限量千盒開放預購

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

唐氏症顧客上門　麥當勞報警趕人

民進黨台南市議長提名人邱莉莉提新議會改革方案

南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

2023靈鷲山兔年春聯　智透太平德貫乾坤

野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員笑了　

更多熱門

相關新聞

新北YouBike2.0突破1000站

新北YouBike2.0突破1000站

新北市公共自行車YouBike2.0站今（20日）上午10時新增啟用22站，啟用行政區包括八里、三重、中和、五股、板橋、林口、淡水、萬里、新店及新莊等，全市YouBike2.0累計達1007站，相當於97座大安森林公園的碳吸附量，並朝2025年目標1500站邁進，成為規模全國最大！

慈善基金會捐100萬　支持新北10家身障小作所

慈善基金會捐100萬　支持新北10家身障小作所

只送不賣　新北加碼抽「萬金杜鵑2023手帳本」

只送不賣　新北加碼抽「萬金杜鵑2023手帳本」

住宅升降設備補助延長至115年！新北28新措施　1／1陸續上路

住宅升降設備補助延長至115年！新北28新措施　1／1陸續上路

另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

關鍵字：

新北寵物兔植晶片

讀者迴響

熱門新聞

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

考不好被！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

包小柏痛失22歲愛女：至今無法放下！

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

5歲童突發燒！醫找無病因　3天後見「手上浮2條線」秒懂

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

獨／廖老大倒40間要被告　本尊反應曝

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫

即／突被提「當選無效」　鍾東錦發聲

看到梅西會難過？姆巴佩又想離隊了

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面