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台南殺警案首開庭！剛好是殉職警生日　家屬淚：判死就是最好的禮物

記者趙蔡州／綜合報導

台南市警員凃明誠、曹瑞傑8月22日遭明德外監逃犯林信吾持刀殺害，台南地院日前召開2次準備庭後，今日（20日）正式開庭審理。曹瑞傑的胞兄曹瑞龍表示，今天剛好是瑞傑28歲生日，以往2人都會一起慶祝，這是第一次沒有瑞傑的生日，如果今天就宣判林信吾死刑，相信會是給瑞傑最好的生日禮物。

▲台南地院審理台南殺警案召開準備庭，被犯嫌林信吾殺害的員警凃明誠、曹瑞傑的多名家屬出庭，家屬當庭怒罵凶嫌林信吾要「進棺材、下十八層地獄、死十個林信吾也難消心頭恨」，並請求法官速判林信吾死刑。（圖／記者林悅翻攝）

▲曹瑞傑的胞兄曹瑞龍說，20日剛好是瑞傑28歲生日，如果今天就判林信吾死刑，會是給弟弟最好的生日禮物。（圖／記者林悅翻攝） 

台南殺警案10月、11月召開2次準備庭後，本月20日正式開庭審理，法庭從下午2點進行5點半結束，凃明誠及曹瑞傑的多名家屬出庭。凃明誠二姐凃怡婷在現場多次落淚，在法醫描述弟弟生前遭受的傷害時，一度掩耳痛苦到聽不下去去，她說雖然每次開庭都會喚起可怕的記憶，但她不論多可怕、多難過都不會逃避，只希望庭上能給弟弟一個公正的判決。

▲▼游錫堃慰問殉職警家屬，被問廢死議題皺眉沉重回應。（圖／攝影中心攝，下同）

▲凃明誠二姐表示，希望法院能給弟弟一個公正的判決。（圖／攝影中心攝）

檢方與林信吾律師在庭上針對林嫌是否喝醉、有無破壞凃明誠槍套奪槍等，進行交叉詰問證人。林嫌在庭上供稱，殺警是因為他喝醉了，後來又被警員噴辣椒水，才會控制不住自己才殺警。證人計程車司機則稱，林嫌殺人後，在土城高中搭計程車時，行為舉止都與與正常人無異，不像是喝醉的人。

台南市警局鑑識中心主任證稱，凃明誠槍套的安全鈕遭破壞，明顯是有人企圖以外力硬扯破壞奪槍所致。法醫則證稱，凃明誠及曹瑞傑兩人身中55刀，其中右手虎口有貫穿性傷口，遭刀刺穿手掌且傷口達5公分，左手掌更有長達8.5公分傷口，韌帶遭切斷形同斷掌，顯示曹一度徒手握刀刃，在搏鬥的過程中拚命防禦。

曹瑞傑的胞兄曹瑞龍表示，弟弟瑞傑被殺害後，他每天痛苦到無法入眠，甚至還因此住院，今天是瑞傑滿28歲生日，以往2人都會一起慶祝，這是第一次沒有瑞傑的生日，他實在無法接受，感嘆今天若就宣判林信吾死刑，相信會是給瑞傑最好的生日禮物，希望法庭能盡快判處死刑定讞，不要讓阿公阿嬤等不到正義到來那天。

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