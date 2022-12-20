明起強冷氣團＋寒流陸續抵台！「11縣市10°C↓」濕冷→乾冷時程曝

▲未來一周天氣乾冷。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日強烈大陸冷氣團南下，全台由北而南轉冷，周五又有更強冷空氣南下，冷空氣強度直逼寒流等級，預計周末清晨最為寒冷，低溫下探9度左右，不過整體天氣穩定，僅明日北部、東半部有局部降雨，其餘時間都是乾冷天氣為主。

氣象局發布低溫特報，全台包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、金門縣等11縣市亮起黃色燈號，明晚到周四易有局部10度以下氣溫發生。

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氣象局預報員黃恩鴻表示，明日冷空氣南下，北台灣高溫下降至17到18度其他地區則仍有20到23度，明晚各地溫度都明顯下降，中部以北、宜蘭11到12度，南部、花東14到15度，類似溫度將持續到周五。

▲明晚11縣市下探10度。（圖／氣象局）

明日水氣略多，北部、東半部上半天有局部短暫降雨，不過下半天水氣減少，就會轉為乾冷的天氣型態，其他地區整天都是晴到多雲的天氣。

周五晚上又有更強冷空氣南下，冷空氣強度直逼寒流等級，周末清晨非常寒冷，北台灣9到10度，中部10到11度，南部、花東12到13度，局部地區更低約1到2度，且白天高溫回升也不明顯。

冷空氣將影響到周日，下周一、二白天氣溫逐漸回升，但早晚仍偏寒冷，水氣依然較少，各地晴到多雲，僅東半部有局部短暫降雨。