酸民進黨敗選後天天喊反省　林濁水嗆：會一直檢討到2024

▲總統蔡英文於陳時中選前之夜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一選戰大敗後才喊要檢討，因候選人死亡延後至12月18日的嘉義市長選舉也由國民黨拿下，引來黨內立委批評，而前立委林濁水更酸，民進黨一直說要反省，己經成為美德和日常本業，「將會一直反省到2024到2025⋯⋯一直下去」。

面對慘敗，總統蔡英文11月26日開票後便請辭民進黨主席，成立檢討小組，召開會議，廣徵各方意見，並列出包括地下賭盤、兵役問題、論文事件、防疫成果攻防、網軍及側翼話題等敗選原因。

林濁水批評，開票後當天民進黨說要認真反省；選後民調崩塌，民進黨說加強反省；日本學者小笠原欣幸說台灣民意對權力獨大求取平衡，總統說要反省；日本新聞工作者野島岡說民進黨打選戰陷入「2大不團結」， 民進黨追加反省；日本新聞工作者矢板明夫說綠營在爭議議題缺乏具體論述。當然要好好反省；擔任檢討小組召集人的鄭文燦說已經反省30多項了，繼續反省；副總統賴清德民調輸新北市長侯友宜9.7個百分點，民進黨強調非加強反省不可；基本盤已經被國民黨追過，反省反省再反省嘉義市選舉大敗，努力加強奮勇賣力拚命反省⋯⋯

林濁水酸，「民進黨真會反省，真愛反省，反省己經成為民進黨美德和日常本業，將會一直反省到2024到2025⋯⋯一直下去」。

民進黨18日在嘉義市長選戰再度敗選，迎來九合一選後二連敗，民進黨立委何欣純深夜透過臉書大嘆，「結果再次告訴我們⋯⋯檢討到底是什麼？」也引發討論。對此，行政院長蘇貞昌19日受訪時說，敗了就要認，要好好面對、好好檢討，做不好就盡力做更好。