▲他開車接送「詐騙集團車手」，一二審全部判無罪。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名曾姓男子與一名林姓詐騙集團車手互為朋友，2020年12月林男在一次行騙後突然打電話給他，拜託他開車來接送並順便一起去吃飯，他拗不過對方點頭同意，不料因此捲入詐騙案，被檢方依加重詐欺取財等罪嫌起訴。高雄地院一審認為，曾男是在林男行騙後才去接送，事前對犯罪完全不知情，審酌後判處曾男無罪，高雄高分院二審維持無罪判決。

根據判決書指出，林男2020年12月加入詐騙集團任職車手，同年12月24日加入集團的一場詐騙行動，在高雄市十全二路一輛機車上取走受害人放置的帳戶資料、金飾等物品，將金飾交予同夥後，又到九如二路某郵局取出受害人帳戶中的存款。

林男將贓款繳回集團後，由於集團沒有其他指示，於是拜託曾男開車來接他，曾男拗不過他就答應來接人。檢方破獲詐騙事件後，認為曾男涉嫌接送車手，依加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴曾男。

▲曾男表示，他是朋友情誼才開車去載人，並沒有要幫忙林男做詐騙工作或協助藏匿。（示意圖／免費圖庫pixabay）

曾男出庭時供稱，他知道林男在詐欺集團當車手，但是那一天林男說已經下班了，工作已經結束但沒有辦法回家，他基於朋友情誼才開車去載人，並順便一起吃晚餐，並沒有要幫忙對方做詐騙工作或協助藏匿。

林男出庭時也說，他確實有告訴曾男，他在詐欺集團「做偏的」，但沒有進一步透露工作內容，當初行騙前也沒有通知曾男或請對方來載，是他做工作結束後才請曾男接受。「他一開始還不願意，說車子沒有油了，我跟他說如果他不來載，我也是叫計程車，不如我拿給計程車的錢幫他加油，再一起去吃飯，他才來載我。」

高雄地院一審認為，曾男是在林男犯罪結束（已完成犯罪行為）後，才開車去接送對方離開，過程中並未提供林男任何助力，為事後幫忙行為，與詐欺、洗錢等罪構成要件不符，且曾男事前也不知道林男是去犯罪，審酌後認定罪證不足，判處曾男無罪釋放。

檢方不服上訴二審，高分院二審合議庭審理後，維持一審無罪判決，全案仍可上訴。

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