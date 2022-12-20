「春節送禮」民調出爐！ 送禮首選 The Macallan麥卡倫橫掃各項指標　人氣票選第一名！

▲《東森新媒體ETtoday》民調雲特別舉辦「春節送禮行為大調查」，共完成1,710份有效問卷。（圖／取自699pic.com）

消費中心／綜合報導

迎接兔年要準備送親友禮盒，不過你有遇過送錯禮物，氣氛馬上降至冰點的情況？《東森新媒體ETtoday》民調雲特別舉辦「春節送禮行為大調查」，針對18歲以上的網路使用者為調查對象，共完成1,710份有效問卷，發現上班族對「逢年過節送禮」的看法，高達8成的消費者會送禮，酒類禮盒來說，調查發現選擇「威士忌」禮盒的竟佔70.1%，成為票選第一名的年節送禮最熱門選項，挑選時最在乎「價格合理」、「品牌知名度」、「順口好喝」，也很重視「包裝設計」，觀察到民眾年節送禮不只想與對方拉近關係，更在乎「威士忌禮盒」可以第一時間讓對方感受到「這個很棒」！

▲「春節送禮行為大調查」發現選擇「威士忌」禮盒的竟佔70.1%，成為票選第一名。（圖／資料照，下同）

酒的種類很多，到底該怎麼挑選才能讓人有「很用心」的感覺？「酒類禮盒優先選擇」調查中選擇「威士忌」禮盒的高達70.1%，常見的葡萄酒只佔61.6%位居第二。至於「近三個月內飲用過的酒類」，啤酒以39.3%拿下第一、威士忌佔26.5％，此項目中發現，40歲以上年收入96萬以上的男性，有較高比例在過去3個月飲用威士忌，足見國人認為威士忌做為送禮有更高的信賴感。

▲調查發現消費者選擇送禮以及自飲時，都很在乎「價格合理」及「品牌知名度」。

在挑選威士忌禮盒時注重的因素，在乎「價格合理」的佔比超過70.1％成為挑選最重要的關鍵，佔比第二的是考慮「品牌知名度」而挑選的民眾超過5成，沒想到「順口好喝」居然躋身第3，此項目中也看到「包裝設計」、「單一麥芽」等重點都進入前幾名，可見民眾都認為要挑選高品質、帶有奢華感的威士忌，並覺得包裝設計很重要外，更重視威士忌的種類能彰顯送禮者的品味！

有趣的是，消費者在購買自己小酌用的威士忌時，「價格合理」依舊是第一位考量條件，「品牌知名度」與「順口好喝」兩個要素重要性不相上下，分別佔比55.3%、54.6％雙雙相差不到1%，且「單一麥芽」、「口碑佳」都是自飲時在意的重點，對威士忌愛好者而言，知名品牌的威士忌品嚐起來更順口好喝，過程中能細細品味外觀、香氣、口感、尾韻的深奧，自己飲用時會有「很懂生活」的滿足感！

▲調查結果女性及30~39歲族群有較高比例認為單一麥芽威士忌第一把交椅The Macallan麥卡倫好感度最高。

▲交叉分析發現，單一麥芽威士忌Macallan麥卡倫的外包裝，特別吸引30~39歲及高收入（年收入96~119萬）族群購買。

▲The Macallan麥卡倫「高質感」、「有品味」、「口感表現佳」的整體印象都拿下超高票數。

全球威士忌品牌百百款各有千秋，考量品牌知名度與年節禮盒的派頭度，調查結果特別觀察到女性及30~39歲族群有較高比例認為單一麥芽威士忌第一把交椅The Macallan麥卡倫好感度最高，以超過8成的超高票數拿下「節慶送禮首選品牌」票選第一名，更同時拿下「送禮大方體面」、「禮盒包裝」等票選第一名，能彰顯送禮者的品味。受訪者認為The Macallan麥卡倫除了品牌知名、禮盒很用心之外，「高質感」、「有品味」、「口感表現佳」的整體印象都拿下很高票數。交叉分析發現，單一麥芽威士忌Macallan麥卡倫的外包裝，特別吸引30~39歲及高收入（年收入96~119萬）族群購買，綜合來看，各年齡層消費者都認為禮盒用心展現送禮大方有面子很重要，照著挑選重點選好禮就能「送好禮」！

迎接兔年送禮送得有面子又應景，The Macallan麥卡倫特別推出期間限定超美禮盒，推薦時尚設計咖可選由知名日法插畫家Erica Dorn親手操刀設計的「麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年 A Night On Earth In Scotland 2022年限定版」，以慶新年時常使用的火典儀式為靈感，打造紅色系包裝非常喜氣又獨特，象徵乘載好運、成功、幸福及活力等祝福的貼心禮盒，最適合追求極致品味的親友，如此討喜的禮盒，為你在節慶氣氛中送出「新高度好品味」！

▲The Macallan麥卡倫特別推出兔年限定超美禮盒。（圖／The Macallan麥卡倫提供）

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