海苔飯捲咬下爆餡！超商獨家「3款咖哩餐點」　牛肉咖哩飯超香濃

▲萊爾富攜手魔法咖哩推出3款最新餐點，每道都能品嚐濃郁咖哩香 。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

咖哩控快看過來，現在衝一趟超商就能爽吃各式咖哩餐點！就有超商推出獨家「3款咖哩餐點」，吃得到具有特色南洋風味的「仁當牛肉咖哩飯」，每一口都是濃郁咖哩香，還有「綠咖哩雞海苔飯捲」，咬下是香辣過癮的綠咖哩雞肉餡。

萊爾富攜手咖哩專賣店「魔法咖哩」，聯手打造3款獨家異國咖哩鮮食，其中最特別的就是「仁當牛肉咖哩飯」，選用南洋當地、傳承數百年配方的「仁當」，再搭配南薑、檸檬草及青檸葉等辛香料與椰奶等熬煮，與眾不同的辛辣口感，讓人一吃就上癮。

▲即日起購買魔法咖哩任一餐點搭配指定飲料即可省10元。



「綠咖哩雞海苔飯捲」使用青辣椒搭配椰奶熬煮綠咖哩醬，再加入雞肉，最後再以海苔包裹，一口咬下就會吃到滿滿的香濃內餡；若不敢吃辣推薦「咖哩雞肉筆管麵」，印度風味咖哩混合多種辛香料，搭配筆管麵、起司、蘿蔔與馬鈴薯，吃起來超滿足。

▲八月堂草莓季開吃了。（圖／八月堂提供，下同）

▲今年推出2款草莓新品。

八月堂今年草莓季一口氣網羅5款限定可頌，其中有2款可是全新口味，首推「莓好巧遇千層塔」，選用濃郁巧克力包裹著新鮮草莓，再搭配搭配香濃卡士達千層酥皮，打造微苦酸甜的多層次口感，還有「草莓戀巧可頌」 ，是使用外酥內軟的巧克力可頌擠進滿滿滑順可可牛奶餡，再佐以新鮮草莓增添口感，通通超欠吃。

▲3款草莓限定可頌也重磅回歸。

除外，每年熱銷的「草莓卡士達」、「繽紛草莓可頌」、「草莓檸檬千層派」等3選擇也重磅回歸，即日起於全門市開賣，提醒達米秀岡山店僅販售草莓卡士達，且即日更祭出享買5送1優惠，贈送品項限價低者贈，也不與其他優惠併用。