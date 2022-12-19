孫女問「嫁給愛情還是錢」？9旬嬤超現實回覆：哪個錢多就去

▲95歲奶奶說，若嫁給有錢人，對方愛妳才會把錢給妳。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

愛情與麵包要如何選擇，一直都是感情中的熱門話題，越來越多女性跳脫社會框架，選擇自己賺麵包再嫁給愛情。大陸一名年近百歲的奶奶，對愛情的見解十分獨到，惹得孫女爆笑連連。

日前，廣西白色市一名高齡95歲的奶奶，被孫女好奇問起「嫁愛情好，還是嫁有錢的好？」奶奶思索一會兒後竟霸氣答道「愛誰嫁誰！」正當準備繼續往下說時，奶奶一個咳嗽竟把假牙給噴了出來，讓孫女倆不禁相繼失笑，本來略帶嚴肅的選擇題瞬間輕鬆不少。

接著，奶奶也八卦問起孫女「妳愛哪個？」見對方打哈哈帶過便開始勸說「哪個錢多就去！」引起孫女納悶反問，「那為什麼以前妳不挑錢多的」，奶奶下秒直說，若是嫁給有錢人，對方愛妳才會把錢給妳，不愛妳就什麼也得不到，另一半若捨得給妳用，那妳就會什麼都有，反之只是一場空，金句連發讓孫女笑虧好現實！

孫女將2人對話紀錄下來，上傳至網路並表示，在長輩那個年代沒有什麼選擇權，無論日子有多苦終究要攜手走一輩子，反觀現代人的愛情，看似選擇變多了，但其實只是不知道自己想要什麼罷了。

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