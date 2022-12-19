貝克漢世足期間近乎神隱　卡達重砸56億卻請來「消失的代言人」

▲昔日「足球金童」貝克漢（David Beckham）擔任卡達宣傳大使惹出不少爭議。圖為貝克漢2022年3月26日出席於卡達首都舉行的杜哈論壇（Doha Forum）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

卡達世界盃吸引全球關注，卡達還重金禮聘英國足球巨星貝克漢（David Beckham）擔任宣傳大使，據信2021年就和貝克漢達成10年1.5億英鎊（約新台幣56.2億元）的合約。不過，貝克漢在世足期間幾乎沒公開宣傳或談論擔任大使的話題，也沒有在媒體上為卡達「說好話」，傳出這樣的沉默已讓卡達方面相當不滿。

▲貝克漢於卡達世足8強賽「英法大戰」時到場觀賽，為英格蘭隊加油。（圖／路透）

美國《紐約時報》以「消失的世界盃代言人」為題刊出報導，揭露卡達和貝克漢之間尷尬的合作關係。報導提到，貝克漢的頭像被張貼在杜哈各地的廣告看板上，世足中場休息時間的電視廣告、宣傳卡達文化活動的社交媒體內容都有貝克漢。然而，貝克漢早在世足開幕前幾個月就避談自己為何同意成為卡達大使，也沒有回應關於卡達的不良人權紀錄、將同性戀定為犯罪的法律等敏感爭議。

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然而，對於部分卡達官員而言，貝克漢已經簽下高價合約，就應該為卡達這個國家做正面宣傳，但貝克漢不僅在世界盃期間保持「沉默」、試圖減少曝光度，近幾個月來也都持續避免媒體提問。甚至有卡達世足舉辦者認為他的影響力還造成了反效果，因在貝克漢身上的投資並未獲得預期回報而感到失望。

▲貝克漢在卡達世足期間並未接受媒體訪問。（圖／翻攝自貝克漢IG）

對貝克漢感到不滿的還有英國大眾輿論，尤其是LGBTIQ族群，因為在貝克漢與卡達簽約前一直被視為捍衛LGBTIQ權利的足球偶像，成為卡達大使完全與此背道而馳。英國喜劇演員喬•萊西特、雙性戀者（Joe Lycett）上個月向貝克漢發出最後通牒，除非他取消與卡達的協議，否則他會絞碎1萬英鎊。這件事鬧上頭條後，萊西特解釋一切只是作秀，事實上這筆錢已經捐給支持LGBTIQ族群的慈善機構。

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貝克漢的公關人員近日向《紐約時報》提供聲明稿，成為他首次公開且正面回應關於卡達宣傳大使的議題。聲明否認「刻意神隱」，並提到他作為球員和大使參與了世界盃和其他重要國際賽事，他一直相信「體育可以成為世界上一股向善的力量」，雖然大眾對於中東事務存在不同的、強烈的看法，但在中東首度舉辦世界盃也激發出關鍵的討論，「我們希望這些對話將讓所有人加深理解和同情，並達成正面進展。」

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