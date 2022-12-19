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Drake押阿根廷奪冠卻慘賠！　90分鐘一到「3000萬放水流」

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃讓全球球迷為之瘋狂，加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）也豪擲100萬美元（約新台幣3000萬元），力挺阿根廷「在正規賽時間內」擊敗法國，但2隊一路廝殺至點球大戰（也稱PK賽）才分出勝負，即使藍白軍抱走大力神盃，德瑞克的賭金仍瞬間輸光。

▲▼加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）豪擲100萬美元（約新台幣3000萬元），力挺阿根廷「在正規賽時間內」擊敗法國。（圖／翻攝instagram@champagnepapi）

▲德瑞克（Drake）豪擲100萬美元，力挺阿根廷「在正規賽時間內」擊敗法國。（圖／翻攝instagram@champagnepapi）

18日的世足冠軍賽中，阿根廷與法國激戰90分鐘後2:2平手，加碼30分鐘延長賽又踢成3:3，邁入最後關卡點球大戰，終於以4:2勝出。雙方攻防精彩絕倫、高潮迭起，被譽為能夠載入史冊的經典一役，但在正規賽90分鐘結束那一刻，德瑞克的賭注就已落空，即使阿根廷獲勝也無濟於事。

▲▼加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）豪擲100萬美元（約新台幣3000萬元），力挺阿根廷「在正規賽時間內」擊敗法國。（圖／翻攝instagram@champagnepapi）

▲德瑞克熱愛運動。（圖／翻攝instagram@champagnepapi）

德瑞克熱愛體育賽事，不僅與許多體壇巨星關係良好，也非常投入運彩賭盤，但賭運卻出奇差勁，許多曾經同框、合照或沾上邊的體壇明星及球隊，都在不久後輸掉比賽，包括UFC終極格鬥家麥葛瑞格（Conor McGregor）、F1賽車手勒克萊爾（Charles Leclerc）、英國拳擊手「四冠王」約書亞（Anthony Joshua）、法甲聖巴黎日耳曼及西甲巴塞隆納等等。

德瑞克也十分關注足壇，但與曼聯球星桑喬（Jadon Sancho）、前阿根廷職業足球員阿奎羅（Sergio Aguero）合照後，都讓對方吞下苦敗。值得注意的是，本屆加拿大國家隊與他合照不久後，在卡達世界盃小組賽就出局，甚至一場都沒有踢贏。

許多網友因此流傳起「德瑞克詛咒」（Drake curse）的說法，揶揄他是運彩賭盤「冥燈」。因此，當德瑞克高調宣布世足決賽支持阿根廷時，一度引來大批球迷哀號。

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