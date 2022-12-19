2022世界綠色大學評比　暨大連續4年闖進全球前50大

▲暨南大學開校園新例，引進100輛校園共享電動機車。（圖／暨南大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

2022世界綠色大學評比（UI GreenMetric World University Rankings）近日成績出爐，國立暨南國際大學全球排名44名，連續4年闖進全球前50大，也是第7年蟬聯國內國立綜合大學第1名。暨大這學期更引進100輛共享電動機車，開全台校園先例，營造更低碳環保的校園環境。

世界綠色大學評比以聯合國永續發展指標SDG為指標，評比項目包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等6大項評分，今年全球有80個國家、1050所大學院校參與評比。

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暨南大學表示，台灣今年共有30所大學入榜，比去年多了4所。評比結果，暨大獲全球排名第44名，連續9年榜上有名，且連續4年闖進全球前50名，也是第7年蟬聯國內國立綜合大學第1名。

暨南大學校長武東星表示，暨大各項評比項目與全球各頂尖大學並駕齊驅，今年更引進了100輛電動共享機車進校園，並設置校外租還據點，提供師生多元的交通運具選擇，藉此營造更低碳環保的校園環境。此外，今年暨大更獲得國家永續發展獎，師生透過在地行動、社會關懷、地方創生等團隊，實踐各項聯合國永續發展指標。

暨大指出，今年在6大評比項目分數均比去年提高，像是在基礎設施項目排名部分，今年暨大依舊維持在全球排第2名，去年在該項評比得分1375分，今年成長到1400分；而在能源與氣候變遷評比部分，去年得分1600分，今年也成長到1625分，目前暨大規畫將在2043年提前達到淨零碳排的目標外，也響應國家能源轉型，預計建置8000 kWp的太陽能發電容量。