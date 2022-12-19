庫克參訪賈伯斯最愛日本禪寺　腳下意外成亮點

▲庫克參訪永平寺。（圖／取自Tim cook推特）

記者陳俐穎／綜合報導

近期蘋果執行長參訪日本，也在推特上發出多張照片，此行參訪了對iPhone至關重要的影像感測器製造商SONY，此外也探訪了曹洞宗勝地永平寺，不過許多歐美網友的焦點卻在庫克的腳上，詢問庫克到底穿了什麼？

庫克此行參訪了多個地點，包含熊本城、五福國小等等，也開心的留下多張與當地民眾與孩子的合照，了解現在的小學生如何使用iPad進行學習，此外也參訪了日本SONY，SONY是iPhone CMOS的主要供應商，並查看了iPhone的鏡頭。

庫克在推文中也表示，十多年來，我們一直與SONY合作，為 iPhone 打造世界領先的相機傳感器。感謝團隊中的每個人帶領，好好參觀了熊本的頂尖設施。

此外，庫克此行也參觀了永平寺，位在日本福井縣吉田郡永平寺町的寺院，為曹洞宗大本山，永平寺也是蘋果創辦人賈伯斯生前最喜愛的禪寺。在清幽的環境中，庫克與寺內的僧人一起眺望美麗的寺廟，不過在這個美好的畫面中，網友卻關注庫克的「腳上」。

有歐美的網友十分疑惑，庫克的腳上到底穿了什麼？怎麼那麼大？而日本網友則出面解答，這是室內拖鞋在日本十分常見。