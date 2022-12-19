後座塞1618萬！新北警攔詐團收水錢車手　搜出贓款破紀錄

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區中正路上一家銀行行員，發現過了營業時間，一名男子低頭在ATM領款許久覺得有異，在男子領款離開後記下車牌通報警方，警方發動線上圍捕，在板橋區將車輛攔下，赫然發現車裡載著現金1618萬元，逮捕領款車手及收水錢幹部，訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦並持續向上溯源背後詐團。

▲李姓車手領款後上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，16日晚間6時許，中正路上某銀行行員還在做每日結算，發現鐵捲門外ATM提款機，40歲李姓男子低著頭操作領款許久，懷疑是詐騙集團車手，於是等他領完離開，坐上接應的小客車後，暗自記下車牌通報警方。

▼警方在板橋區攔下收水錢車輛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

轄區新莊派出所獲報後，通知線上巡邏警網騎機車追趕這部可疑車輛，當時天雨交通壅塞，員警沒多久就發現這部小客車，一路從新莊中正路尾隨，經過新海橋到板橋區長江路一間超商前，車內李男下車進入超商準備提款，員警不動聲色，待支援警力到場，立即上前攔查。

▼在李男手提袋內查獲贓款及提款卡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方將2部巡邏車圍上擋住小客車動線，要求駕駛33歲陳姓男子出示身分證件，接受盤查，另一組員警則進入超商盤查李男；就在查看車內有無違禁品時，赫然發現後座2個手提行李箱內，裝滿千元鈔；而超商內李男則查獲提款卡，2人隨即被帶回偵訊。

▼在車內查獲現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方清點現金，共1618萬5200元，另查扣6本銀行存摺，5張提款卡及3支手機，經警方偵訊調查，陳男是詐騙集團收水錢的幹部，李男是領款車手，當天2人開車領款，並沿路收取其他車手領到的詐騙贓款，卻在半路被員警攔查，2人被依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦，其中陳男被收押禁見，李男6萬元交保，警方將向上溯源背後詐團。

▼經清點共1618萬5200元贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝）