　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

後座塞1618萬！新北警攔詐團收水錢車手　搜出贓款破紀錄

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區中正路上一家銀行行員，發現過了營業時間，一名男子低頭在ATM領款許久覺得有異，在男子領款離開後記下車牌通報警方，警方發動線上圍捕，在板橋區將車輛攔下，赫然發現車裡載著現金1618萬元，逮捕領款車手及收水錢幹部，訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦並持續向上溯源背後詐團。

▲▼李姓車手領款後上車，警方在板橋區攔下收水錢車輛，在李男手提袋內查獲贓款及提款卡，在車內查獲現金，經清點共1618萬5200元贓款 。（圖／記者陳以昇攝）

▲李姓車手領款後上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，16日晚間6時許，中正路上某銀行行員還在做每日結算，發現鐵捲門外ATM提款機，40歲李姓男子低著頭操作領款許久，懷疑是詐騙集團車手，於是等他領完離開，坐上接應的小客車後，暗自記下車牌通報警方。

▼警方在板橋區攔下收水錢車輛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李姓車手領款後上車，警方在板橋區攔下收水錢車輛，在李男手提袋內查獲贓款及提款卡，在車內查獲現金，經清點共1618萬5200元贓款 。（圖／記者陳以昇攝）

轄區新莊派出所獲報後，通知線上巡邏警網騎機車追趕這部可疑車輛，當時天雨交通壅塞，員警沒多久就發現這部小客車，一路從新莊中正路尾隨，經過新海橋到板橋區長江路一間超商前，車內李男下車進入超商準備提款，員警不動聲色，待支援警力到場，立即上前攔查。

▼在李男手提袋內查獲贓款及提款卡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李姓車手領款後上車，警方在板橋區攔下收水錢車輛，在李男手提袋內查獲贓款及提款卡，在車內查獲現金，經清點共1618萬5200元贓款 。（圖／記者陳以昇攝）

警方將2部巡邏車圍上擋住小客車動線，要求駕駛33歲陳姓男子出示身分證件，接受盤查，另一組員警則進入超商盤查李男；就在查看車內有無違禁品時，赫然發現後座2個手提行李箱內，裝滿千元鈔；而超商內李男則查獲提款卡，2人隨即被帶回偵訊。

▼在車內查獲現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李姓車手領款後上車，警方在板橋區攔下收水錢車輛，在李男手提袋內查獲贓款及提款卡，在車內查獲現金，經清點共1618萬5200元贓款 。（圖／記者陳以昇攝）

警方清點現金，共1618萬5200元，另查扣6本銀行存摺，5張提款卡及3支手機，經警方偵訊調查，陳男是詐騙集團收水錢的幹部，李男是領款車手，當天2人開車領款，並沿路收取其他車手領到的詐騙贓款，卻在半路被員警攔查，2人被依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦，其中陳男被收押禁見，李男6萬元交保，警方將向上溯源背後詐團。

▼經清點共1618萬5200元贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李姓車手領款後上車，警方在板橋區攔下收水錢車輛，在李男手提袋內查獲贓款及提款卡，在車內查獲現金，經清點共1618萬5200元贓款 。（圖／記者陳以昇攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」！　網笑：弟弟興奮了
本屆10大巨星抱憾最後一舞！　最慘的是他0出賽
快訊／普丁將發表「重大國防消息」！　俄官媒鬆口證實
「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！　本尊回應了
大元出車禍！　遭追撞成「夾心餅乾」
普拿疼缺貨！　藥局出現大量收購
泰國軍艦翻船沉沒！　多名船員失蹤
零成本存股法！　他靠這檔...年領股息300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大陸抖音台灣分公司地點曝　在台中東區老舊社區...市府回應了

3印度籍男「讀心術」詐財　沒現金竟強索炸雞！瞎掰愛算命分享

快訊／國道10號燕巢出口　聯結車、砂石車追撞！現場管制封閉中

車門開開上路！超狂小客車「這樣載運腳踏車」　南警依法開罰了

台中便當店前傳天然氣外洩！闆娘急喊廚房休息　消防曝真相

屏東凌晨2自小客碰撞！黑車失控再撞中醫診所牆柱　驚險畫面曝

後座塞1618萬！新北警攔詐團收水錢車手　搜出贓款破紀錄

捷運車廂緊貼OL狂頂　噁男反嗆「被醜女碰到下面」代價出爐

大貨車失控撞民宅圍牆　再衝出護欄摔落3m深邊坡…司機送醫不治

高雄男遭無照飆撞畫面曝！車速快到剩殘影　他噴飛1F高重墜地慘死

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

大陸抖音台灣分公司地點曝　在台中東區老舊社區...市府回應了

3印度籍男「讀心術」詐財　沒現金竟強索炸雞！瞎掰愛算命分享

快訊／國道10號燕巢出口　聯結車、砂石車追撞！現場管制封閉中

車門開開上路！超狂小客車「這樣載運腳踏車」　南警依法開罰了

台中便當店前傳天然氣外洩！闆娘急喊廚房休息　消防曝真相

屏東凌晨2自小客碰撞！黑車失控再撞中醫診所牆柱　驚險畫面曝

後座塞1618萬！新北警攔詐團收水錢車手　搜出贓款破紀錄

捷運車廂緊貼OL狂頂　噁男反嗆「被醜女碰到下面」代價出爐

大貨車失控撞民宅圍牆　再衝出護欄摔落3m深邊坡…司機送醫不治

高雄男遭無照飆撞畫面曝！車速快到剩殘影　他噴飛1F高重墜地慘死

理財周刊／手機與成熟製程　拉回找買點

郭宸安發豪語超越爸爸　王金勇觀察一動作像郭勇志

理財周刊／2023產業趨勢

勇士砸千萬拍下新莊2字頭「大凶」宅　內行指：投報率高

Ozone首場校唱掀暴動！　北一女學生冒雨熱血應援

2023台灣燈會在台北！12米兔子超萌「東區16件光裝置」先曝光

《寶可夢 朱紫》最強閃焰王牌登場　年末再開黑色太晶團體戰

男團重生選秀《Peak Time》開播日曝光！SJ、少女時代6位評審陣容超狂

出發花蓮當貴族！宮廷風奢華飯店看海數星、紅酒哈根達斯無限供應

2022年中央一般性教育補助款考核　台南市再度蟬聯全國第一

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

女醫爽收34萬聘金　輸在一句話敗訴

獨／前副市長兒遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告

北檢頂樓升「民進黨旗」　雨衣怪客身分曝

賓士男「裸體下車」闖民宅！屋主嚇壞

獨／中信兄弟最胸鐵粉「本壘奈」私密片外流　

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

妻外遇猛男天天嘿咻　夫見激戰照氣炸

父臥床、祖母病逝　彰化小兄妹沒錢繳房租

更多熱門

相關新聞

大貨車失控摔落3m邊坡　司機送醫不治

大貨車失控摔落3m邊坡　司機送醫不治

新北市三峽區紫微南路19日上午10時許，一部大貨車不明原因失控撞上路邊護欄，整部車摔落3公尺深邊坡，警消救護人員獲報趕抵，將63歲潘姓司機救出，緊急將他送往三峽恩主公醫院，無奈在就醫途中失去呼吸心跳，經急救仍不治。

阿根廷成最強「PK之王」　狂贏6次

阿根廷成最強「PK之王」　狂贏6次

接文化局長釀深藍炸鍋！　蔡詩萍：25日後停止政治評論

接文化局長釀深藍炸鍋！　蔡詩萍：25日後停止政治評論

爸爸做到了！梅西10歲兒「感人親筆信」曝

爸爸做到了！梅西10歲兒「感人親筆信」曝

巴西靈媒成功預言「梅西奪冠」！

巴西靈媒成功預言「梅西奪冠」！

關鍵字：

新莊詐騙集團車手水錢影音

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

決賽最神不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面