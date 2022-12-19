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23年前女大生遭性侵砍31刀亡！男友開門嚇傻　嫌當兵體檢才被抓

陳能毓（中）坦承因行竊失風才痛下殺手，後遭判無期徒刑。（東森新聞提供）

▲陳能毓（中）坦承因行竊失風才痛下殺手，後遭判無期徒刑。

圖文／鏡週刊

23年前，1名陳姓男子潛入屏東科技大學女學生租屋處行竊，結果被女學生撞見，陳持刀將對方殺死，還將現場布置成性侵殺人案，誤導偵辦方向。案發後，警方在屋內找到幾張用來包裹凶刀的報紙，並在報紙上採得1枚殘缺指紋，但始終查不出凶手身分，這枚指紋歷經3年重建修補，終於因陳準備服役、指紋建檔，被警方比對出來，成功替死者申冤。

1999年10月6日早上，屏科大1名男學生到女友租屋處接她上課，他敲門未得回應，便拿出備用鑰匙開門，一開門只見屋內到處都是血跡，地上舖了一床沾滿血的棉被，他嚇得趕快報警。轄區警方抵達，確認棉被底下就是死亡多時的林姓女大生，她身上有多處刀傷。

▼林姓女大生被男友發現陳屍租屋處，法醫驗屍發現她身中31刀。

林姓女大生被男友發現陳屍租屋處，法醫驗屍發現她身中31刀。（翻攝畫面）

警方勘查發現，林女半裸，下體還插著玻璃空瓶，驗屍時，法醫確認她的身上共有31處刀傷，左下腹還有一處齒痕，警方初步研判，林恐被歹徒性侵殺害。

鑑識人員採證時，找到幾張報紙，報紙上有明顯刀痕，警方研判，報紙應是凶手用來包裹凶刀的。警方事後在報紙及死者身上採得關鍵指紋與唾液檢體，但經比對都沒有吻合的對象，警方只好擴大採驗，包括屏科大師生、附近居民等全被要求配合採集檢體，但歷經3年，比對1千多筆DNA、6千多筆指紋，凶手始終逍遙法外。

▼警方在包裹凶刀的報紙上採得一枚殘缺指紋，成為破案關鍵。

警方在包裹凶刀的報紙上採得一枚殘缺指紋，成為破案關鍵。（翻攝畫面）

直到案發3年半後，刑事局鑑識單位重建指紋比對出男子陳能毓涉嫌重大，再經DNA比對，確認他就是凶手。原來，陳犯案時尚未服兵役，事隔3年多後，他接受役男體檢時建檔指紋，就被鑑識人員比對出來，偵破懸案。

警方調查，案發當天，陳能毓騎車行經女大生租屋處，他萌生歹念，買了1把水果刀用報紙包住，進入宿舍區逐一測試，後來發現林女房門沒鎖，隨即入內行竊，待曬完衣服的林女回到房間，驚見陳男正翻箱倒櫃，放聲尖叫，陳能毓見狀，上前摀住她的嘴，並拿水果刀猛刺林女致死。

陳能毓犯案後，將現場布置成性侵殺人案，用部分報紙將凶刀包裹帶走，隨即逃離現場。事後陳逃回新竹老家藏匿，案經3年偵破後，警方找到他留在屏東的機車，在置物箱內，還起出與命案現場同一份報紙，將陳被依強盜殺人罪嫌移送法辦。

▼警方採集陳能毓丟棄的菸蒂，比對後與死者身上的唾液DNA吻合。

警方採集陳能毓丟棄的菸蒂，比對後與死者身上的唾液DNA吻合。（東森新聞提供）

法院審理後認定，陳男不思正途，因行竊失風凶殘殺人，甚至刻意汙辱屍體，誤導檢警偵辦方向，嚴重危害治安，造成死者家庭破碎，但念及他坦承犯行，且因失業導致經濟拮据，鋌而走險，並非十惡不赦，最後將他判處無期徒刑定讞。

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