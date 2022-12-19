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女兒堅持租屋「控制狂爸暴怒」　曝家人恐怖舉動：精神壓力炸裂

▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲控制狂爸逼問「怎不住家裡」，她曝超驚悚生活經歷，網友力挺「你的選擇是對的」。（圖／翻攝自PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友抱怨，她前陣子與男友分手後，決定在公司附近租屋，結果爸爸知情後暴怒，無法理解她為何不住家裡，但只要一回家裡居住，就會被規定何時要吃飯、洗澡及睡覺，連出門也會被追問一堆，完全沒有私人空間，「雖然沒實質的傷害，精神壓力真的讓我受不了」，貼文一出立刻引發網友熱議。

女網友在Dcard表示，她出社會後不久，就決定搬出老家跟男友同居，雖然當時與家裡人鬧得很兇，最後仍成功搬出去，直到最近她與男友分手，決定在公司附近租屋，讓爸爸十分暴怒。原PO說，她告訴爸爸因為工作通勤問題，才會選擇在外租屋，實際上是一旦回老家居住，她就要面對恐怖的精神壓力。

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原PO透露，她一旦回老家居住，家人就會嚴格規定她要何時吃飯、何時洗澡、何時睡覺，而且出門也會被追問一堆，她當年住在家裡時，就曾嚴重失眠不敢睡，原因是完全沒有私人空間，「家人時不時就會敲門確認你是不是還活著，明明我也沒生過什麼大病，很健康的活著啊」。

至於現在的住址，她也不敢告訴家人，原因是之前搬去與男友同居時，家人前期每晚都會開車要接她回去住，嚇得她每晚都要看窗外是否有家裡的車子，所以這次沒有給住址，「他們實在太可怕了，雖然沒實質的傷害，精神壓力真的讓我受不了」。

▲▼老爸無法理解我不住家裡。恐怖情勒（圖／翻攝自Dcard）

▲▼老爸無法理解我不住家裡。恐怖情勒（圖／翻攝自Dcard）

▲網友贊同原PO的決定。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「真的可以自立就搬出去，雖然金錢壓力會大一些，但身心健康真的很重要」、「我家以前也跟你一樣，而且可能更誇張一點，吃飯會管要吃什麼，洗澡洗太久會站在外面唸，只要發現我熬夜就會暴怒，超用力敲門」、「你的選擇是對的，搬回家一定會被控制，不如自己住外面比較輕鬆」。

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