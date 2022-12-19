▲長輩狂勸考護理系，她耳根軟點頭「慘成免費護工」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

「選擇科系」是影響未來人生的重大選擇之一，一名女網友抱怨，她原本想往設計系發展，結果在最後關頭被家裡一堆長輩勸去學護理，而且考上後更是惡夢的開始，家裡的人不論「什麼鳥事」都會找她解決，像是包紮傷口、替孩子擦澡、換尿布、分辨藥品等，讓她真的快要崩潰了。

原PO在Dcard表示，她原本想往設計系發展，面試作品集準備了，也有參加過比賽，結果在最後關頭被家裡長輩們勸去學護理，說「設計沒有前途」、「畢業後有證照，再去做自己的事」、「沒要你以後一定要去醫院上班，只是多一個保障」、「我承認我耳根太軟，就填了還不錯的護理系，沒想到這才是惡夢的開始」。

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原PO說，她考上護理系後，長輩開始到處跟同事、鄰居稱讚她懂事，放棄夢想選擇現實才是最棒的，然後不論什麼「鳥事」都要她幫忙解決，例如只要家裡有人受傷，長輩就會說「護理師，來包紮傷口」、「啊你不是護理系的，叫你擦個澡應該可以吧」、「你一個未來的護理師連這個都不會？」

她苦笑，自從進了護理系後，就被家人一直叫來叫去，但她現在才讀1年級啊，專業科目教的基本都是解剖跟生理，「動不動要我去擦澡、換尿布、分辨藥品、不然就是去做一些比較專業的東西，做不好又被罵說不上進」、「已經在考慮轉系了，快受不了」。

▲網友表示「長輩根本幫你當免費看護」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「你應該是很容易被使喚的人，你的重點不是轉系，而是你要遠離這種有毒關係」、「我懂 ，長輩根本幫你當免費看護」、「他們不是為你的未來著想，也不是讓你多一份保障，他們是為了讓他們的未來多一份保障」、「我妹也是護理系，也一直遇到跟你一樣的狀況」。

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