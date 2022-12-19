　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長輩狂勸考護理系　她耳根軟點頭「慘成免費護工」

老人,老年人,照護,（圖／取自免費圖庫pexels）

▲長輩狂勸考護理系，她耳根軟點頭「慘成免費護工」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

「選擇科系」是影響未來人生的重大選擇之一，一名女網友抱怨，她原本想往設計系發展，結果在最後關頭被家裡一堆長輩勸去學護理，而且考上後更是惡夢的開始，家裡的人不論「什麼鳥事」都會找她解決，像是包紮傷口、替孩子擦澡、換尿布、分辨藥品等，讓她真的快要崩潰了。

原PO在Dcard表示，她原本想往設計系發展，面試作品集準備了，也有參加過比賽，結果在最後關頭被家裡長輩們勸去學護理，說「設計沒有前途」、「畢業後有證照，再去做自己的事」、「沒要你以後一定要去醫院上班，只是多一個保障」、「我承認我耳根太軟，就填了還不錯的護理系，沒想到這才是惡夢的開始」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她考上護理系後，長輩開始到處跟同事、鄰居稱讚她懂事，放棄夢想選擇現實才是最棒的，然後不論什麼「鳥事」都要她幫忙解決，例如只要家裡有人受傷，長輩就會說「護理師，來包紮傷口」、「啊你不是護理系的，叫你擦個澡應該可以吧」、「你一個未來的護理師連這個都不會？」

她苦笑，自從進了護理系後，就被家人一直叫來叫去，但她現在才讀1年級啊，專業科目教的基本都是解剖跟生理，「動不動要我去擦澡、換尿布、分辨藥品、不然就是去做一些比較專業的東西，做不好又被罵說不上進」、「已經在考慮轉系了，快受不了」。

▲▼考上護理系，慘淪家庭免費護工。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼考上護理系，慘淪家庭免費護工。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友表示「長輩根本幫你當免費看護」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「你應該是很容易被使喚的人，你的重點不是轉系，而是你要遠離這種有毒關係」、「我懂 ，長輩根本幫你當免費看護」、「他們不是為你的未來著想，也不是讓你多一份保障，他們是為了讓他們的未來多一份保障」、「我妹也是護理系，也一直遇到跟你一樣的狀況」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
全台寒潮爆發　「下探4度」時間點曝
大元出車禍！　「人車變夾心餅乾」現場畫面曝
南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭　專家直言：下降頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長輩狂勸考護理系　她耳根軟點頭「慘成免費護工」

寒流2天135人無生命跡象！室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

快訊／氣象局22:00低溫特報「12縣市6度以下」　嘉義高屏探10度↓

全台寒潮爆發明晨更冷「下探4度」　周三又有冷氣團南下

老公堅持「過午夜不餵奶」…未滿2月寶寶哭不停　她喊離婚結局曝

雲林竟有「聖誕老人」長照中心！妹子路過笑翻：他們都在這

全班比賽輸了「只抱怨怪罪1人」！班導反問1問題⋯同學全安靜了

媽媽求樓上「放輕腳步」別嚇到寶寶　鄰居掛紙條：我接下來會更吵

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

鄰居阿嬤「500萬財產全送他」！只開一條件　超多人狂勸：答應了啦

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

黑猩猩愛上吃大蔥爆紅!　飼養員：有營養可防感冒

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

長輩狂勸考護理系　她耳根軟點頭「慘成免費護工」

寒流2天135人無生命跡象！室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

快訊／氣象局22:00低溫特報「12縣市6度以下」　嘉義高屏探10度↓

全台寒潮爆發明晨更冷「下探4度」　周三又有冷氣團南下

老公堅持「過午夜不餵奶」…未滿2月寶寶哭不停　她喊離婚結局曝

雲林竟有「聖誕老人」長照中心！妹子路過笑翻：他們都在這

全班比賽輸了「只抱怨怪罪1人」！班導反問1問題⋯同學全安靜了

媽媽求樓上「放輕腳步」別嚇到寶寶　鄰居掛紙條：我接下來會更吵

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

鄰居阿嬤「500萬財產全送他」！只開一條件　超多人狂勸：答應了啦

馬來西亞露營地山崩24死　搜救第3天仍有「9人失蹤」

快訊／姆巴佩97秒進2球還創60年紀錄　本屆7球領跑金靴獎

快訊／姆巴佩成法國救世主！1分鐘連進2球將阿根廷拖進延長賽

《英雄聯盟》EDG宣布新賽季名單　FoFo正式加盟、輔助Meiko續約

嫩妹單獨住飯店竟遭偷拍！陌生男傳「床上私密照」嗆：報警也不怕

快訊／姆巴佩連進2球！　法國瞬間2比2扳平阿根廷

長輩狂勸考護理系　她耳根軟點頭「慘成免費護工」

女星包緊緊「路邊彈宮崎駿秀琴藝」！　身份揭曉網驚：太優秀

快訊／梅西創超狂進球大滿貫紀錄　天使世界盃兩度對法國破網

白藝潾曬雙臂刺青遭酸「身體是畫紙嗎？」　親留言反擊：別管閒事

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

鄰居阿嬤500萬全送他！開一條件網勸：領了啦

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

全台寒潮爆發　明晨下探4度

天冷室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

寒流來仍冷不過國外　他指台人1觀念才危險

氣象局低溫特報　嘉義高屏10度以下

小火鍋最推哪家？他曝「心中第1名」

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

LINE「22款貼圖全免費」！隱藏版快下載

明晨迎6°C最凍時刻！周三迎下波寒流

更多熱門

相關新聞

「只能考上私立大學」很慘？過來人2點打臉

「只能考上私立大學」很慘？過來人2點打臉

112年學測將至，選校或選系是許多人心中的最大難題，不過近日則有網友好奇拋問，如果很用功讀書了，結果卻只能考上私立大學，是不是很慘？貼文曝光後，多數人點出重要關鍵。

妹不讀國立「堅持選東吳」　網見科系讚聰明

妹不讀國立「堅持選東吳」　網見科系讚聰明

小孩「選哪個科系該阻止？」　網：XX系絕對打斷他的腿

小孩「選哪個科系該阻止？」　網：XX系絕對打斷他的腿

「科大這1系」頂大生也搶考　過來人：CP王

「科大這1系」頂大生也搶考　過來人：CP王

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」

關鍵字：

護理系科系

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

梅西創進球大滿貫紀錄　天使專剋法國

姆巴佩連進2球！　法國瞬間2比2扳平

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

天使降臨！梅西進球阿根廷2比0領先

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

「天使」進球激動落淚比愛心慶祝

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

鄰居阿嬤500萬全送他！開一條件網勸：領了啦

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

大元驚傳車禍「人車變夾心餅乾」！　停紅燈遭追撞

昆凌牽女兒被撞見！網驚：太像周杰倫

梅西12碼罰球破網刷新2大神紀錄

更多

最夯影音

更多
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？
邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面