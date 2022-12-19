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落腳日月潭5年吸萬人參觀200團體驗　歐都納勇氣館明年轉戰彰化

▲「歐都納戶外山野勇氣館」將移館離開日月潭、轉駐彰化。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲「歐都納戶外山野勇氣館」將移館離開日月潭、轉駐彰化。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

擁有美麗山水景色及豐富精彩探險活動的歐都納戶外山野勇氣館，即將於年底與南投日月潭告別；日月潭國家風景區管理處指出，該館結合環境教育與戶外熱門的探索體驗活動，深受登山社團、學校團體與一般民眾的喜愛，創立近5年期間就吸引萬人參觀。

「日月好山水．勇氣再相逢」移館同歡會於17日舉辦，邀請魚池鄉長劉啟帆、日月潭國家風景區管理處主任陳逸全、日月潭青年活動中心主委王瑞德、閱讀文教基金會執行長陳一誠、中華民國健行登山會理事長黃一元、中華民國山岳協會理事長黃楩楠及山界團體等眾多單位代表，都來歡送該館與日月潭告別。

▲「歐都納戶外山野勇氣館」將移館離開日月潭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

現場也舉行捐贈儀式，將勇氣館內購置的55套四季床墊、被、枕，總計11萬元的禦寒物資，捐予魚池鄉，分贈鄉內需要幫助的民眾，由劉啟帆代表受贈；來賓也透過感恩同樂會的方式，共同體驗山林滑降、垂降體驗、攀樹系統等最受歡迎的戶外體驗活動，表達對該館的感謝，當天下午時段也開放給在地學校、民眾免費體驗，並展示館內珍藏的戶外山野珍貴紀錄。

▲「歐都納戶外山野勇氣館」將移館離開日月潭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

歐都納董事長程鯤表示，2008年以永續保存目的與資源共享為目標、結合日月潭特色遊學中心和潭區山明水秀的自然生態、人文以及地理資源，設立台灣首座結合生態教育循環經濟的全方位戶外展館，也取得環境教育課程教案的認證與設施場所認證，自開幕至今共累積超過200多個團體參加體驗課程，在教育部推廣的環境教育課程中廣受好評。

日管處指出，歐都納戶外山野勇氣館於2023年1月將移至歐都納彰化金馬店，設置台灣登山紀錄展區，未來也將規劃於溪洲自建物流中心設置展館，以全新姿態重新與國人再次相見。

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