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台版柬埔寨案第三具遺體解剖　死者大哥：弟弟連3天關機才報案

高堂堯、翁子皓／南投報導

新北警方日前偵破「台版柬埔寨案」，查出有3名死者被兇嫌分別棄屍，警方6日在南投台21線找到風乾蠟化的黃姓死者遺體，但頭顱已經消失。檢方今（8）日前往南投殯儀館相驗。死者的大哥眼神哀戚表示，弟弟平時都會接電話，隻身北上後，連3天打手機都是關機，讓他感覺不對，於是報案失蹤。

▲▼日月潭無頭屍今日相驗。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲日月潭無頭屍今日相驗。（圖／記者高堂堯攝）

士林地檢署主任檢察官陳彥章相驗後表示，死者身上有高處墜落的傷勢，但詳細死因還要等解剖報告出爐。檢方呼籲社會大眾，沒有帳戶就沒有詐騙，民眾不要輕易交出自己的帳戶，如有疑問可打165反詐騙專線求證。

黃男的大哥今日也到現場，陪同檢方解剖遺體，他表示弟弟隻身前往北部，也沒跟他說要去做什麼，他平時打電話給弟弟，他都會接，但弟弟北上後，手機突然連3天都是關機，讓他覺得事情不對，於是報案失蹤，失蹤至今已一個多月。▲▼日月潭無頭屍今日相驗。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黃姓死者的大哥眼神哀戚，到場陪同相驗。（圖／記者高堂堯攝）

回顧整起事件，警方在淡水、中壢兩地分別救出26名、32名受害者，並查出中壢有57歲林男、45歲黃女被虐死，遭棄屍在桃園龜山一處樹林，另有1名38歲黃男疑不堪凌虐，從社區11樓跳下死亡，被棄屍在南投日月潭山區。

專案小組4日在龜山找到林男、黃女遺體後，隨即前往南投日月潭山區，會同當地警消找尋黃男遺體，但遲遲無法尋獲，直到6日借提詐騙案21歲張姓主嫌到場指認，終於在6日上午11時許發現運屍用的行李箱，不過打開後卻未見遺體。

張姓主嫌表示，他當時是先把遺體拋入山谷，接著才隨意棄置行李箱。專案小組因此持續在周邊山谷搜索，並於6日中午12時許找到一具遺體，該遺體已經風乾蠟化，頭顱消失且四肢有破碎情況，疑遭到動物啃咬。

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