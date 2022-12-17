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「樂在學習綻放長青」　台東長青學苑結業典禮暨成果展

▲台東長青學苑結業典禮暨成果展 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東長青學苑結業典禮暨成果展 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府運用公益彩券基金舉辦111年度長青學苑，16日在台東大學台東校區舉辦結業典禮暨成果展。

成果發表會由縣長饒慶鈴主持，致贈長青學苑老師感謝狀，感謝一整年的付出與辛苦；並頒發勤學獎項予長青學苑的全勤學員，嘉許學員終身學習的精神。縣長饒慶鈴表示，今年主題「樂在學習 綻放長青」希望大家透過學習來尋找心靈的快樂，讓生活充實、心靈富足，希望長輩跟上時代腳步。

今年長青學苑採線上報名，因為3C對於現在生活來說，處處可見，更希望長輩們透過簡單的操作，讓自己與E世代更接近。本年度舉辦長青歌唱大賽，受到長輩們熱烈的參與，希望透過長青學苑各班特色及大家的努力學習，每年可以實現不同系列活動比賽。

社會處長陳淑蘭指出，今年由台東大學承辦，開辧短期課程30班，招生學員565人、及鄉鎮長青學苑37班740人，共計1,305人。在台東大學台東校區開課，提供靜態及動態課程，包括英文、日文等語文類，國標舞、有氧舞蹈、歌唱班、經絡按摩、智慧手機應用等，讓鄉鎮的銀髮族學習新知識及認識新朋友。

社會處推展長青學苑，為了讓更多長者可以圓夢，讓課程多元化，不再限於書法、音樂，還開辦智慧型手機APP應用、手機攝影與數位影音製作入門班等，今年開設67班，明年預計開設95班，其中含短期課程60班，鄉鎮長青學苑35班，要讓更多的老人有機會學習。

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