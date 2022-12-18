　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

族人與山友都樂了！全國唯一風光供電　同禮部落基地台啓用　

▲▼NCC、太管處及三大電信業代表舉辦同禮部落共構基地台啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

▲NCC、太管處及三大電信業代表舉辦同禮部落共構基地台啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提供花蓮縣秀林鄉大同及大禮部落族人與遊客通訊需求，確保災害發生時之緊急救援，15日由NCC王維菁委員、王正嘉委員與王怡惠委員、立法委員伍麗華、太魯閣國家公園管理處楊金臻處長及中華、遠傳、台哥大三大電信業者代表等舉辦同禮部落共構基地台啟用典禮。

NCC表示，基地台改善同禮部落及周邊地區長期以來沒有電力及通訊，造成民眾求救及救難的困難，對保障族人生活品質及生命安全具有重大里程意義。

▲▼NCC、太管處及三大電信業代表舉辦同禮部落共構基地台啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

NCC自2017年起開始規劃建設同禮部落共構基地台，與太魯閣國家公園管理處、花蓮縣政府、秀林鄉公所、台電公司及電信業者等單位會勘、溝通協調，經行政院林萬億政務委員及多位立法委員協助協調，期間經過多次協調會及現場會勘，終於完成站臺選址、土地承租、環境影響評估、地質探勘及水土保持等前置作業。

同禮部落無對外交通道路及台電電力供應，基地台相關設備及機具重達約129公噸，只能以流籠及人力接力背負方式，運送基地台、太陽能板、電池及風力發電等設備上山，克服了地形、環境等險峻因素，耗資約3400萬元，由NCC透過行政院「前瞻基礎建設計畫」預算補助電信業者49%，在政府機關及電信業者公私協力下順利完成這項艱鉅的任務。

▲▼NCC、太管處及三大電信業代表舉辦同禮部落共構基地台啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

▲NCC表示，這是國內唯一靠風力及太陽能發電的基地台，可以作為其他離島或電力未到達區建置基地台的示範點。

這是國內唯一靠風力及太陽能發電的基地台，可以作為其他離島或電力未到達區建置基地台的示範點。NCC對三大電信業者善盡社會責任的努力及相關單位的協助，特別表示謝意。 

 NCC表示，有關行政院「前瞻基礎建設計畫」及「普及服務」之補助業務，業已改由數位發展部管轄，基於行政一體，通傳會將與該部通力合作，督促業者持續強化行動寬頻基礎建設，提升5G信號的人口涵蓋率。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
劉畊宏出車禍！　開到翻車了
快訊／魔獸坐板凳！　上半場24分鐘全沒上
快訊／新莊阿嬤蹲地倒水　遭鄰居開車撞死
快訊／疫情在反彈！　下波高峰落在2大時間點
200元「人人有獎」　只到今晚快領來用
義交被撞飛7m慘死　司機辯：玻璃起霧沒看到
獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮精品咖啡喊出天價！媒合會拍賣競標激烈　1公斤2萬元賣出

幸褔土庫聖誔報佳音　聚300鄉親踩街傳愛

族人與山友都樂了！全國唯一風光供電　同禮部落基地台啓用　

雲林假日夜晚「新聚處」　劍湖山飯店南洋渡假風聽歌正chill

考完客語認證遊花蓮！今年全國最後一場　200考生頂低溫應試

寒流報到！花蓮啓動低温關懷機制　發放獨老禦寒物資

全國消防無人機競技大賽　「南波ONE神投手」榮獲佳績

這真是太神奇了！公園公廁臭味怎麼消失不見了

救援面罩+搜索引導繩+救助手套　屏東消防分隊獲贈3法寶

國際扶輪3510地區　贈屏東縣消防局250具簡易型滅火器

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

花蓮精品咖啡喊出天價！媒合會拍賣競標激烈　1公斤2萬元賣出

幸褔土庫聖誔報佳音　聚300鄉親踩街傳愛

族人與山友都樂了！全國唯一風光供電　同禮部落基地台啓用　

雲林假日夜晚「新聚處」　劍湖山飯店南洋渡假風聽歌正chill

考完客語認證遊花蓮！今年全國最後一場　200考生頂低溫應試

寒流報到！花蓮啓動低温關懷機制　發放獨老禦寒物資

全國消防無人機競技大賽　「南波ONE神投手」榮獲佳績

這真是太神奇了！公園公廁臭味怎麼消失不見了

救援面罩+搜索引導繩+救助手套　屏東消防分隊獲贈3法寶

國際扶輪3510地區　贈屏東縣消防局250具簡易型滅火器

學甲槍擊案「紅龜」在逃！警將全力掃蕩海線賭場　狠斷金援逼出他

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

遭指「把鳳梨酥當冷凍水餃申請」　食藥署提「關鍵要點」斥假訊息

「舌頭折成豆腐干」臘腸狗長度超驚人　飼主笑：怎麼都不會醒

《英雄聯盟》PSG宣布新賽季陣容　中路ubao加入、網喊：宣傳片超有料

「感情陷下去了」夫陪10年女友人看房撐傘　妻怒告吞敗理由曝

世新女神「彎腰倒奶」力挺阿根廷！　老司機都暈了：這球我攔不住

劉畊宏卡達翻車！　陸網歪樓「原來是真的翻車」…富豪車主笑比賠償金

4款精緻美味「春節伴手禮」迎兔年　從小孩送到長輩都適合

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

地方熱門新聞

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

彰化五金廠大火　52名消防員搶救　

李俊俋選前之夜　蘇貞昌、陳其邁站台

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

黃敏惠選前徒步文化商圈掃街拜票

里港消防分隊救護改接生　超感動

即／太平山剩0℃！追雪機率增

神奇！公園公廁臭味怎麼消失了

全國消防無人機競技大賽榮獲佳績

台灣基進李雨蓁進屏東縣府小內閣

玉井監警環聯合稽查取締噪音與改裝車輛

小姊妹遭火噬違建　林智堅開拆

嘉義市國際管樂節壓軸　伍佰攜手China Blue出

西螺福興宮點燈祈福　信眾捐300萬元還願

更多熱門

相關新聞

9男女合歡東峰生火　疑砍高山杜鵑

9男女合歡東峰生火　疑砍高山杜鵑

有山友踢爆，19日在合歡山東峰遇到9名男女，一行人日落後紮營搭帳，並燒樹枝生火，把周圍4、5枝高山杜鵑都砍掉，警方接獲報案到場勸導，發現9人中有6名外國人、3名台灣人，他們聲稱要等看日出，撿樹枝生火，否認砍掉了高山杜鵑，後續仍待進一步調查釐清，不過9人生火已經違法，訊後全部被移送。

上海地鐵現火光濃煙原因曝 後方列車乘客排長龍走軌道急疏散

上海地鐵現火光濃煙原因曝 後方列車乘客排長龍走軌道急疏散

「班班用平板」網路卻卡卡　教部：補充逾3萬個基地台改善

「班班用平板」網路卻卡卡　教部：補充逾3萬個基地台改善

割斷鳶嘴稍來步道引導繩　自稱愛樹人士曝動機

割斷鳶嘴稍來步道引導繩　自稱愛樹人士曝動機

即／割斷稍來步道引導繩　兇手抓到了！

即／割斷稍來步道引導繩　兇手抓到了！

關鍵字：

風光互補供電同禮部落基地台啓用 族人山友

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

季芹峇厘島脫了！

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面