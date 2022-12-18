族人與山友都樂了！全國唯一風光供電　同禮部落基地台啓用　

▲NCC、太管處及三大電信業代表舉辦同禮部落共構基地台啟用典禮。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提供花蓮縣秀林鄉大同及大禮部落族人與遊客通訊需求，確保災害發生時之緊急救援，15日由NCC王維菁委員、王正嘉委員與王怡惠委員、立法委員伍麗華、太魯閣國家公園管理處楊金臻處長及中華、遠傳、台哥大三大電信業者代表等舉辦同禮部落共構基地台啟用典禮。

NCC表示，基地台改善同禮部落及周邊地區長期以來沒有電力及通訊，造成民眾求救及救難的困難，對保障族人生活品質及生命安全具有重大里程意義。

NCC自2017年起開始規劃建設同禮部落共構基地台，與太魯閣國家公園管理處、花蓮縣政府、秀林鄉公所、台電公司及電信業者等單位會勘、溝通協調，經行政院林萬億政務委員及多位立法委員協助協調，期間經過多次協調會及現場會勘，終於完成站臺選址、土地承租、環境影響評估、地質探勘及水土保持等前置作業。

同禮部落無對外交通道路及台電電力供應，基地台相關設備及機具重達約129公噸，只能以流籠及人力接力背負方式，運送基地台、太陽能板、電池及風力發電等設備上山，克服了地形、環境等險峻因素，耗資約3400萬元，由NCC透過行政院「前瞻基礎建設計畫」預算補助電信業者49%，在政府機關及電信業者公私協力下順利完成這項艱鉅的任務。

▲NCC表示，這是國內唯一靠風力及太陽能發電的基地台，可以作為其他離島或電力未到達區建置基地台的示範點。

這是國內唯一靠風力及太陽能發電的基地台，可以作為其他離島或電力未到達區建置基地台的示範點。NCC對三大電信業者善盡社會責任的努力及相關單位的協助，特別表示謝意。

NCC表示，有關行政院「前瞻基礎建設計畫」及「普及服務」之補助業務，業已改由數位發展部管轄，基於行政一體，通傳會將與該部通力合作，督促業者持續強化行動寬頻基礎建設，提升5G信號的人口涵蓋率。