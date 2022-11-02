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社會 社會焦點 保障人權

割斷鳶嘴稍來步道引導繩變「殺人陷阱」　自稱愛樹人士曝動機

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝、東勢林管處提供）

▲王男自稱是愛樹人士，捨不得鳶嘴稍來步道上樹木被繩索緊勒，持小刀割斷。（圖／記者許權毅翻攝、東勢林管處提供）

記者許權毅、哈勇嘎奧／台中報導

台中鳶嘴稍來步道引導繩遭人惡意割斷一案，涉嫌割斷繩索的57歲王男在1日被警方查獲，並找到一把疑似涉案用的折疊小刀。對於害山友攀爬時跌落20公尺山谷，王男竟向警方供稱自己是「愛樹人士，不忍心看樹被繩索纏繞緊勒」，還不願承認有割繩，自稱只是將橡皮帶割斷，訊後仍被警方依毀損公物函送。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方在王男身上找到一把折疊小刀。（圖／記者許權毅翻攝）

整起事件發生在上月29日，台中市鄭姓男子等4人前往鳶嘴稍來步道健行，其中鄭男不慎跌落20公尺邊坡，造成頭部挫傷、左手骨折，經救難人員協助包紮，幸無生命危險。有山友今在臉書登山社團指稱，鄭男受傷的原因，竟是鳶嘴山的攀繩疑遭不明人士故意切斷，宛如「超完美殺人陷阱」，相當危險。

▲東勢林管處會同警方到場勘查，發現沿途有40多處繩索遭割斷。（圖／東勢林管處提供）

警方循線追查到可疑資訊，並尋找目擊證人，發現一名57歲王男涉有嫌疑，王男本身也是當地山友，並非第一次前往鳶嘴稍來步道健行。他供稱，因喜愛樹木，捨不得看到樹木被繩索給綑綁，認為樹木會遭繩索勒緊，導致水分無法輸送，進而持小刀割斷導引塑膠條跟防止繩索嵌進樹木的黑色橡皮帶，至於40處繩索斷裂，王男則拒不承認，但警方仍認為王男涉有重嫌，依照依毀損公物函送。

▲鄭男因繩索斷裂，意外跌落至少20公尺邊坡造成重傷。（圖／民眾提供）

和平分局表示，斷裂的繩索屬於引導繩，據山友表示是為了指出路線而設置，並非攀爬此地必須使用的繩索，但部分民眾可能為求借力使力，拉住引導繩而上。涉案的王男將繩索割斷後害人受傷，猶如殺人陷阱。

▲引導繩主要用途為引導民眾防止迷路，亦可輔助攀爬。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處則表示，10月30日巡視後，評估遭割斷的繩索，仍可當作引導用途，暫不卸除，但已於入口處張貼臨時告示牌，提醒民眾暫時不要攀拉繩索，以免發生意外。正式告示牌將於一周內完成設置。

另有山友於臉書社團「靠北登山大小事」推測，可能是有其他山友為了護樹或認為繩子破壞大自然美觀，但他也說，護樹與大自然美觀比較重要，還是人命比較重要，他不知道也不評論，但若要割斷繩索也請清除乾淨，不要製造殺人陷阱。

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