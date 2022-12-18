王鴻薇反擊吳怡農太健忘　諷：難道開英文補習班才叫政見？

記者蘇晏男／台北報導

針對今（18日）遭對手吳怡農嗆沒提出任何政見，國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人王鴻薇反擊吳怡農太健忘，難道忘記她所提出的核二、核三廠延役？難道吳提出叫政府開英文補習班才叫政見？

▲王鴻薇18日反擊吳怡農。（圖／王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇多次邀吳怡農辯論，但吳18日上午受訪時稱，選舉至今，王鴻薇對他只有謾罵抹黑，除此之外，也看到國民黨不斷提出人身攻擊，「在這樣子的環境跟這樣的前提下，我真的不了解接受他們辯論要求的意義，不只如此，王議員除了罵人之外，到現在還沒有提出具體的政見」。

對此，王鴻薇回應，吳怡農自己太過健忘，難道吳忘記不久前她所提出的核二、核三廠延役嗎？怎麼一下子就忘了？難道提出叫政府開英文補習班才叫政見嗎？

王鴻薇強調，她絕不會提出一個紙上談兵或空洞的政見，核二、核三廠延役是她最想跟吳怡農辯論的議題，之後也會陸續推出相關政見，吳可拭目以待。

王鴻薇也說，另外吳一直指控她對其人身攻擊，但請問吳，參選以來她哪句對他人身攻擊？她完全是在相關公共政策上跟吳做討論或質疑，如果質疑吳的政策就叫人生攻擊，請問所有公共政策都不用討論？都不能有意見？要變一言堂？

王鴻薇諷刺，也許因為這樣，當她提出辯論後，吳怡農完全沒有具體回應，反稱她沒有政見；王向吳喊話，核二、核三廠延役你不也回應過了，就針對能源政策來一場辯論不是很好。