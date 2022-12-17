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爆乳田慎節合體瀧澤蘿拉　上空超兇「合身紅旗袍」發謝票雞排

▲▼ 恭賀顏議員當選 黃敏惠選前赴噴水圓環相會 盼未來齊為市政努力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲爆乳田慎節合體瀧澤蘿拉，兩人著上空超兇「合身紅旗袍」謝票發雞排 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

小商人稍早在臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文，直呼「謝票發雞排活動！」，更在17日晚上7時由議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」在嘉義市東區中山路「行運8兩雞」雞排店發放謝票雞排，出席有混血女神瀧澤蘿拉、Swag短髮女神 Rita ins @v.ritarita、Swag正妹 可可 ins @funnyg___等人，現場不因溫度寒冷，現場仍湧進滿滿人潮搶合照，市長候選人黃敏惠也到場向田的當選致意。

▲▼ 恭賀顏議員當選 黃敏惠選前赴噴水圓環相會 盼未來齊為市政努力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市民主聖地象徵地「噴水圓環」，因管樂節的路權申請因此首次的嘉義市長延後選舉少了選前之夜的政治味，但今晚仍聚集相當多民眾，因為大家都要來領取市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」所發放的雞排。

只見田慎節合體瀧澤蘿拉發放雞排，現場雖然僅有低溫13度，但卻擠進了上百公尺人潮，大家不畏其他就是為了這香噴噴的雞排。

▲▼ 恭賀顏議員當選 黃敏惠選前赴噴水圓環相會 盼未來齊為市政努力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，顏自參選以來受到許多關注，公辦政見會點閱率也非常高，很多鄉親都稱讚說她很有勇氣，口條好、不卑不亢。九合一選舉11月26日落幕，依照往例，她在開票當晚，會為各市議員當選人送上祝福，唯顏議員（未設服務辦公室），所以無法當面送上祝賀，因此自己今晚也來向顏議員致意，祝福她未來的從政之路順遂，期待她未來在市政上，能為嘉義市民多多發聲，彼此共同為嘉義市的幸福未來而努力。

▲▼ 恭賀顏議員當選 黃敏惠選前赴噴水圓環相會 盼未來齊為市政努力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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