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發祭品文了！小商人喊若爆乳田慎節當選　請「瀧澤蘿拉」謝票

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選引起不少討論。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

記者朱祖儀／綜合報導

直播主Molly改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市議員，掀起不少討論。她參選的區域是嘉義第一選區（東區），共有18人搶10席，雖然目前開票結果尚未出爐，但她目前已得1799票，剛好位居第10為，小商人就說，如果田慎節當選，將請前AV女優瀧澤蘿拉（水咲蘿拉）來謝票。

Molly翎熹受PTT名人「小商人」邀請，挺身參加嘉義市東區議員選舉，掀起不少討論。她日前在政見發表會上的15分鐘談話，也獲得大票網友讚賞，認為她的政見非常有建設性，且句句打進心坎。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

▲田慎節在政見發表會的表現，被廣大網友讚賞。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

現在得票數已經陸續出爐，該選區已經開出一半票數，田慎節目前位居第10位。小商人稍早就PO出一段影片，看到開票人員不斷唸到田慎節的名字，他也發出祭品文表示，「贏了（的）話，我請瀧澤蘿拉來謝票」，也說若是前三高票，將請500份雞排，如果第一名就請2000份。

事實上，先前小商人就曾公開一段影片，找來前AV女優瀧澤蘿拉與嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合拍影片。看到瀧澤蘿拉先是以日文向大家問好，接著表示希望大眾支持Kevin（小商人）的好朋友Molly，最後甚至用中文說出「我愛嘉義，加油」，還與「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」一起比出愛心。

文章曝光後，許多網友表示，「推瀧澤蘿拉我女神」、「爽歪歪」、「穩了穩了~爽」，但也有不少人相當關心開票人員唱名的狀況，留言表示「辛苦唱票人員欸，但聽得很高興哈哈」、「唱票員是不是變講邊偷笑」、「笑死，好長！念起來好累，要給加班費」、「這唱票的應該很厭世，辛苦他了」、「唱票人員OS: 我到底做錯了什麼」。

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