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快訊／OPEN將你要去哪！大氣球遊行主角突噴飛高空消失了…下落不明

記者賴文萱、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區時代大道今（17）日下午舉辦睽違兩年的「2022OPEN!大氣球遊行」，今年共有17顆超人氣大氣球，超過30組千人遊行團隊登場。不過，現場爆出突發狀況，「高雄點」粉絲專頁PO出照片跟影片，其中，OPEN將大氣球在跟小桃大氣球親完之後竟然逃婚，整隻OPEN將直接噴飛到高空，讓不少網友看到笑壞，紛紛留言「笑死，頭也不回的走了」、「直接變天燈」、「歐噴將你要去哪裡！」。

▲▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

▲open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

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主辦單位還原當時狀況，傍晚5點40分許，大氣球遊行結束，工作人員正在準備大氣球夜間展示的活動，大氣球本來綁好了，瞬間一陣大風把繩子吹斷，OPEN將大氣球就當場往天空飛走。

主辦單位說，第一時間已經通報市府，也派人出去協尋，希望找到open將的下落，所幸大氣球都是灌純氦氣，所以不會造成危險，但也因為如此，可能會一直飄在高空中直到沒氣。

▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

▲▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

▲▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

高市府表示，目前正全力協尋中，依方向判斷，會飛往南方或港區，也請港區船舶業者注意航行安全。

此外，現場還有其他大氣球也出了狀況，OPEN將妹妹的大氣球同樣被直擊現場破掉，讓網友悲嘆「真是悲慘兄妹組，哥哥飛走、妹妹破掉」。不過，主辦單位對此解釋，該氣球並沒有毀損，是因為今天風力強勁，為了以防安全，決定將大氣球洩氣，可能角度讓民眾看起來像破掉一樣。

▲▼OPEN大氣球遊行突發意外，OPEN將妹妹氣球爆掉了。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

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