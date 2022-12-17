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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：參照台灣數字　陸若年初就鬆綁防疫「將多死86萬人」

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲中國大陸疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁後，各地疫情迅速升溫，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友預測，今冬疫情將「一峰三波」，持續約3個月左右，感染率在10%至30%左右，病死率估計位於0.09%至0.16%之間。他還提到，若大陸今年初就鬆綁防疫，依照台灣的死亡率數據推算，大陸今年將多死亡86.6萬人。

吳尊友當天出席了2023《財經》年會，他認為，今冬疫情的第一波是12月中旬至1月中旬，以城市為主，會慢慢上升；第二波是1月下旬到2月中旬，為春節前的人員流動所造成的第二波疫情上升；第三波是2月下旬到3月中旬，春節後返工潮所引起。

吳尊友指出，這三波疫情構成今冬的新冠流行峰，大概持續三個月左右，估計感染率在10%至30%左右，病死率估計在0.09%至0.16%之間。

對於能不能將防疫鬆綁的時間提前到今年初的問題，吳尊友說，假如「新十條」提前到今年1月3號，按照全球Omicron死亡人數推算，中國大陸將會造成約25萬人死亡；如果按照美國Omicron死亡人數推算，中國大陸將會有約103.8萬人死亡；如果以香港Omicron死亡人數推算，假如提前到今年年初，中國大陸會多死200多萬；如果以台灣作為參照，提前到今年年初，大陸將會多死亡86.6萬人。

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

吳尊友提到，要防止疫情海嘯的發生，打加強針、戴口罩、保持手衛生，每個人都要保護好自己，「不要過度糾結哪種疫苗更好，其實疫苗沒有哪個特別好，沒有哪個特別不好。最重要的是打加強針，沒有打加強針的抓緊去打。」

吳尊友說，要防止死亡堤壩破潰，重點保護好脆弱人群，家裡有老人，有基礎性疾病的人，一定要注意防護，出現了感染一定要多睡覺、多喝水，病情加重了一定要及時就醫。

吳尊友還說，要防止輿情風暴，每個人都要做到不造謠、不傳謠、不信謠。

另外，大陸各地近期都出現搶藥潮，許多民眾都抱怨買不到感冒藥、退燒藥。對此，吳尊友回應，主要是疫情來得太快，太兇猛，短時間內出現了大量的感染者，「藥品跟進方面，總體來說還是可以的，實際上，對於絕大多數人來說，感染以後主要以休息為主，睡覺、喝水，休息最最重要。」

吳尊友也說，當然，如果發燒特別難受，準備一些退燒藥，其他的所有新冠病人的康復，主要還是靠自身的免疫力，「藥品只是起到輔助作用，大家千萬不要跟風，一看到藥就拚命買、拚命儲備。」

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

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