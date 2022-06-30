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大陸 大陸焦點 特派現場

陸行程卡「摘星」網暴動叫好　吳尊友：讓過度防疫沒有藉口

▲▼ 陸行程卡摘星 。（圖／翻攝 行程卡小程序）

▲ 陸行程卡取消提示風險區的「星號」標記，只顯示途經地  。（圖／翻攝 行程卡小程序）

記者任以芳／綜合報導

大陸衛健委剛宣布入境者和密接者的隔離時間從「14+7」縮短為「7+3」天，工信部昨29日宣布取消防疫行程卡「星號」，大陸官方接連優化調整防疫政策是釋放什麼訊息？大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，取消行程卡「星號」，可以杜絕過度防疫，讓防疫「壓倒一切」做法，提供任何借口。

吳尊友指出，取消行程卡「星號」，以支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展、方便廣大用戶出行，但並不是代表放棄「動態清零」政策，走西方國家新冠防控「躺平」路線。這是進一步完善和優化某些具體防控措施。這是符合科學防控原則，符合大陸國情。

▲▼中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。 。（圖／翻攝 中國網）

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。 （圖／翻攝 中國網）

至於取消「星號」標記是否會帶來新冠流行風險？吳尊友也解釋，取消「星號」標記，不會造成新冠傳播風險的增加。隨著科學防控精準施策不斷完善，對於高風險區/中風險區的劃分和防控管理要求更加精細化、精準化，通信行程卡「星號」標記的提示作用，難以發揮實際作用。

針對取消「星號」標記，吳尊友列出三點好處，首先能促進人員流動、活躍經濟發展，將起到積極推動作用；二是有利於《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》主要措施的落實；三是不需要為可能出現的過度防疫，甚至讓防「壓倒一切」的做法，提供任何借口。

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