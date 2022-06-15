中南部疫情現曙光　學者估2週內下降：達2條件「可能比北部快」

▲陳秀熙指出，中南部地區感染率趨於平坦。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）※點圖放大

記者楊晏琳／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙先前曾指出，6月底本土疫情「一定會下降」；今他再度點出13縣市目前感染趨勢，指出北部地區已下降，中南部地區則稍微平坦，預估2週內有望趨緩。若抗病毒藥物可發揮效用，加上醫療量能調整妥當，中南部感染率，尤其是老年人口的下降速度，甚至有機會比北部快。

陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫園地」率領團隊直播，指出台北、新北、基隆、桃園4縣市各年齡別感染率皆有下降趨勢；他說明，此現象幾乎可以確定，北北基桃的重症死亡率一定可以下降，「可以說指日可待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、宜蘭縣5縣市，年輕及老年人口的感染率也有所趨緩，不過陳秀熙表示，因其感染時間較晚，雖會下降但速度不會那麼快。此外，他也特別點名新竹縣及新竹市，因年齡結構的關係，2縣市年輕族群活動較高，死亡率也偏低。

▲▼北北基桃地區及新竹、苗栗花蓮等縣市疫情曲線趨勢圖。※點圖放大

而指揮中心先前曾表示，國內疫情有南升北降趨勢，如今中南部地區也漸達平穩。陳秀熙說明，高雄、台南、台中、台東4縣市，目前已進入輕症適應期，感染率趨於平坦，「即將在未來1、2周，看到這些年齡別，特別是老年人口感染率趨緩，非常不容易！」

陳秀熙也說明，中南部地區因感染時間較晚，若抗病毒藥物可發揮效用，加上醫療量能調整妥當，老年人口感染率的下降速度，甚至有望比北部縣市快，「這就是我們期望看到的。」