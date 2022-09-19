防猴痘…吳尊友建議「不要接觸外國人肌膚」　網怒斥歧視

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶衛健委16日通報1例輸入性猴痘病例，引起大陸網友關注。對此，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友發文呼籲，為防感染猴痘，不要與外國人直接肌膚接觸。此番言論在網路迅速引起爭議，有大陸網友直斥是「種族歧視」，「代表國家的專家，說出第一條就離譜！」

吳尊友17日在微博發文稱，中國為防止新冠病例輸入而實施的「7+3」隔離措施，為防止猴痘傳入發揮重要作用，因為猴痘的潛伏期為5至21天，多為6至13天，隔離措施可以攔截住大部分境外輸入的猴痘病例，但對於潛伏期超過7天的病例，就有可能流入社會。他指出，除了重慶報告的病例，目前「漏網」病例的可能性非常小，但不代表將來沒有。

吳尊友建議，為預防感染猴痘，「不要同外國人發生肌膚直接接觸、不要同近期（3週內）從境外回國的人發生肌膚接觸、不要同陌生人發生肌膚接觸、要注意手衛生、使用公共廁所時盡可能使用一次性坐便紙，如果條件不允許，可用酒精濕紙巾或蘸熱水的紙巾擦拭後再使用。」

隨後，該言論迅速被熱議，許多網友留言直斥，「這已經升級到了種族歧視了，這真的很不應該！」、「第一句話是什麼水平的人才能說得出來啊！」、「說的很對，該防的是猴痘病毒，而不是整個外國群體，第一條建議確實很不恰當」。

根據世界衛生組織資料，猴痘是透過與猴痘患者密切接觸而在人與人之間傳播，密切接觸可以是面對面如交談、呼吸或唱歌時雙方很接近，透過產生飛沫而傳播，皮膚接觸如觸摸或性行為、接吻等也可傳播。世衛表示，要預防感染猴痘，要「限制與懷疑或確診猴痘的人密切接觸」。