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免費倒數！高雄輕軌最美路線「龍貓隧道」　12／19恢復收費

▲▼高雄輕軌美術館站龍貓隧道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄輕軌美術館路段被稱為「龍貓隧道」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌美術館路段將軌道巧妙設計在樹叢中，輕軌彷彿穿梭在綠色隧道，恰似宮崎駿筆下的「龍貓隧道」因此爆紅。試營運期間，該路段搭乘免費，不過這項好康即將在12月18日結束，19日起就要恢復正常收費，還不趕快把握機會搭起來！

高雄輕軌C21A至C24路段自2022年10月5日正式開通試營運後，推出從內惟藝術中心站到愛河之心站，試營運期間一直到12月18日，民眾可以免費搭乘。

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▲高雄輕軌美術館路段將於12月19日起恢復收費。（圖／高雄捷運公司提供）

▲高雄輕軌美術館路段將於12月19日起恢復收費。（圖／高雄捷運公司提供）

高捷公司指出，12月19日起將開始正式恢復收費，票價採單一費率並於上車刷卡。其中電子票證與電子支付(IPASS MONEY 乘車碼)均為刷乘收費新台幣10元，購買紙票者30元。而暖心便民措施仍持續維持，博愛(含陪伴者1名)、敬老身分者，持身分證明文件免費搭乘。

高雄輕軌在C21A至C24尚未通車前，9月平均日運量1萬2372人次，而通車之後10月平均日運量為2萬1922人次，創下營運以來單月份歷史新高。11月平均日運量為1萬8010人次，12月截至目前為止平均日運量為1萬9932人次。

▲▼高雄輕軌美術館站龍貓隧道。（圖／記者蔡玟君攝）

高捷公司分析，10月份運量創下史上新高的原因在於新路段試營運提高了基礎運量，龍貓隧道與最受粉絲歡迎的蜜柑號列車更是民眾拍照追逐對象，加上台灣設計節在駁二舉行，10月份週末假日平均日運量更高達3.5萬，衝高整體運量。

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